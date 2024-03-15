تأكيد صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان خلال شهر رمضان 1445، "مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يثير صدور أمر ملكي بتوزيع المكرمة الملكية، التي يُقدمها الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي.

يُدفع هذا الدعم مرة واحدة، ويأتي تحت الأضواء بوضوح مع اقتراب هذا الشهر الكريم، ومع اقتراب الحدث السنوي الذي يقام خلال شهر رمضان المبارك، يتم تداول التقارير المؤكدة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول الأمر الملكي الصادر هذا العام، الذي يفتح الباب أمام استثناءات للظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها الأفراد."

هل صدر أمر ملكي بشأن توزيع المكرمة الملكية

وفيما يتعلق بعودة المكرمة الملكية مع بداية عام 2024، قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار.

ونفت الوزارة كافة الشائعات التي يتم تداولها، مؤكدة أنها كلها كاذبة عن الصحة ولا أساس لها من الصحة.

وبحسب الوزارة، سيتم الإعلان عن أي قرارات إضافية على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

متطلبات الحصول على المكرمة الملكية

يتعين على المواطنين السعوديين الالتزام بمجموعة من المتطلبات والإرشادات التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحصول على المكرمة الملكية. وتوضح النقاط التالية كل شرط من هذه الشروط:

أن يكون المتقدم للحصول على المكرمة الملكية من المستفيدين من الضمان الاجتماعي المقرر.

ألا يزيد راتب مقدم الطلب عن 3000 ريال سعودي شهريًا.

يجب أن تكون جنسية مقدم الطلب من السعوديه.

حقيقة صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان

تسببت عدم اليقين في عقول العديد من سكان المملكة العربية السعودية حول إمكانية صرف المكرمة في بداية شهر رمضان، وما إذا كانت حقيقية أم لا. لتوضيح الأمور، تم الرد على هؤلاء الأفراد بالتالي: