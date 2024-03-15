حقيقة صرف رواتب إضافية لمستفيدي الضمان خلال شهر رمضان 2024، مع بداية شهر رمضان الفضيل، بدأت الأبحاث والاستفسارات حول صرف الرواتب الإضافية لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

ويأتي ذلك نظرًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية في توفير كافة المعلومات الضرورية لهذا البرنامج، الذي يُصرف مستحقاته الشهرية في أول يوم من كل شهر ميلادي، مع إمكانية التأخير أو التقديم بيوم واحد. وسنتناول المزيد من التفاصيل اليوم.

صرف رواتب إضافية لمستفيدي الضمان خلال شهر رمضان 1445

مع اقتراب اليوم الأول من الشهر الميلادي، الموعد المعتاد لصرف الضمان الاجتماعي، يتساءل جميع المستفيدين عما إذا كانوا سيحصلون على رواتب إضافية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. تهدف الجهات المسؤولة داخل المملكة العربية السعودية إلى توفير كافة المعلومات المتعلقة بالبرنامج الأمني الذي يقدم الدعم بشكل شهري.

وفي حال تزامن يوم صرف الرواتب مع عطلة نهاية الأسبوع أو عطلة رسمية، فمن الممكن أن يحدث التأخير يومًا عاجلًا أم آجلًا. حتى الآن، لم تعلن الجهات المعنية عن صرف الراتب الإضافي؛ وفي حال قيامهم بذلك، سنقوم بإعلامكم بذلك على الفور.

إجراءات التسجيل في الضمان الاجتماعي

قامت الجهات المختصة بتوفير رابط للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد الذي تم إنشاؤه، وذلك ليتمكن الأشخاص من الحصول على المعاش على أساس شهري. لتقديم طلب الحصول على المعاش، عليك اتباع الإجراءات التالية:

اضغط على الرابط للدخول إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

انقر فوق “تسجيل الدخول”.

حدد مربع التسجيل الجديد ثم قم بلصق الأوراق اللازمة.

بعد الضغط على خانة “إرسال” الطلب، ستقوم الجهات المختصة بمراجعته.

حاسبة ضمان المطور

يتعين عليك اتخاذ الإجراءات التالية لتتمكن من استخدام الآلة الحاسبة لتحديد مبلغ استحقاقك الشهري:

انتقل مباشرة إلى رابط وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية.

بعد اختيار أيقونة تسجيل الدخول قم بإدخال البيانات بدقة.

بعد ذلك، انقر فوق مربع “احسب”، وستظهر المعلومات.

الضمان المطور

لتحديد من هو المؤهل للحصول على مزايا الضمان الاجتماعي الإضافية وضعت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في المملكة العربية السعودية متطلبات معينة ونتيجة لذلك، تتأكد الوزارة من أن الأفراد الذين يحتاجون إليها حقًا هم فقط من يحصلون على هذه المزايا الإضافية، والتي تشمل: