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ميسي يغيب عن وديتي السلفادور وكوستاريكا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يخوض المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، المتوج في نهاية 2022 بلقبه المونديالي الثالث، مباراتيه الوديتين المقررتين الجمعة والثلاثاء في الولايات المتحدة من دون نجمه وقائده ليونيل ميسي، بسبب إصابة عضلية، وذلك وفق رابطة الدوري الأمريكي. 

ميسي يغيب عن وديتي السلفادور وكوستاريكا 

وأعلنت رابطة الدوري الأمريكي لائحة اللاعبين الذين سينضمون في النافذة الدولية المقبلة إلى منتخبات بلادهم، وغاب ميسي عن تشكيلة أبطال العالم ما يعني عدم مشاركته في المباراتين المقررتين ضد السلفادور الجمعة في فيلادلفيا وكوستاريكا الثلاثاء المقبل في لوس أنجليس في إطار التحضيرات لكوبا أمريكا المقررة في الولايات المتحدة الصيف المقبل.ولم يصدر الاتحاد الأرجنتيني للعبة أي بيان بشأن غياب ميسي من عدمه.

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وابتعد ابن ال36 عاما عن تشكيلة إنتر ميامي بسبب إصابة تعرض لها في الفوز على ناشفيل 3-1 الأسبوع الماضي في مسابقة دوري أبطال الكونكاكاف، وأعلن فريقه أن الأرجنتيني يعاني من "إصابة طفيفة" في فخذه الأيمن.وغاب ميسي عن المباراة التي فاز بها فريقه على مضيفه دي سي يونايتد 3-1 السبت في الدوري الأمريكي.

ويفتقد المنتخب الأرجنتيني في هاتين المباراتين أيضا نجم روما الإيطالي باولو ديبالا الذي يعاني من مشكلة عضلية، لكن بإمكان المدرب ليونيل سكالوني الاعتماد على مدافع مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز المتعافي من إصابة تعرض لها في أوائل شباط/فبراير الماضي.

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