اكتشف طريقة تحضير كحك العيد بالمكسرات: لذة الطعم والغنى بالفوائد الصحية، تعتبر حلوى كحك العيد من الحلويات التقليدية التي تُعد جزءًا لا يتجزأ من احتفالات عيد الفطر المبارك، ومن بين التحسينات التي يمكن إضافتها إلى هذه الوصفة الشهية هي استخدام المكسرات كحشوة، مما يمنحها نكهة فريدة وغنية بالفوائد الصحية.

استمتع بطعم العيد مع كحك العيد بالمكسرات

اكتشف طريقة تحضير كحك العيد بالمكسرات: لذة الطعم والغنى بالفوائد الصحية، تقدم لك وصفة كحك العيد بالمكسرات فرصة للاستمتاع بطعم العيد بطريقة مبتكرة وصحية، حيث تضفي المكسرات نكهة مميزة وقيمة غذائية إضافية إلى هذه الحلوى الشهية.

المكونات:

- 3 كؤوس دقيق

- 1 كوب سكر

- 1 كوب زبدة نصف مذابة

- 1 بيضة

- 1 ملعقة كبيرة من بيكنج باودر

- 1 ملعقة صغيرة من ماء الزهر

- 1 ملعقة كبيرة من بذور الشمر (اختياري)

- مكسرات مفرومة (لوز، جوز، فستق، بندق) حسب الرغبة

الطريقة:

1. تحضير العجينة:

- في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والسكر وبيكنج باودر جيدًا.

- أضيفي الزبدة النصف مذابة والبيضة وماء الزهر، واخلطي المكونات حتى تتكون عجينة لينة ومتجانسة.

2. إضافة المكسرات:

- أضيفي المكسرات المفرومة إلى العجينة واخلطيها برفق حتى تتوزع المكسرات بالتساوي في العجينة.

3. تشكيل الكحك:

- شكلي العجينة إلى كرات صغيرة ثم ضعيها في صينية فرن مبطنة بورق الزبدة، واضغطي عليها قليلًا لتسطحها قليلًا.

4. خبز الكحك:

- أدخلي الصينية إلى فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية، واتركي الكحك يخبز لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يصبح ذهبي اللون.

5. التزيين والتبريد:

- بمجرد أن يبرد الكحك تمامًا، قومي بتزيينه بشرائح المكسرات الكاملة لإضافة لمسة جمالية.

استمتع بالفرحة مع كحك العيد بالمكسرات

اكتشف طريقة تحضير كحك العيد بالمكسرات: لذة الطعم والغنى بالفوائد الصحية، باستخدام هذه الوصفة البسيطة واللذيذة، يمكنك الاستمتاع بتحضير كحك العيد بالمكسرات في منزلك ومشاركته مع أحبائك في احتفالات عيد الفطر المبارك. استمتع بطعم الفرحة والغنى الصحي مع هذه الحلوى الشهية التي تجمع بين النكهة والفائدة الغذائية.