الغربية بالشوكولاتة: لمسة لذيذة على تقليد عيد الفطر، تُعتبر الغربية بالشوكولاتة تحفة حلوية لذيذة تضيف لمسة من الفخامة والغنى إلى مائدة عيد الفطر، إذا كنت ترغب في تقديم شيء مميز ومختلف لضيوفك في العيد، فإن تحضير الغربية بالشوكولاتة سيكون خيارًا مثاليًا.

طريقة تحضير الغربية بالشوكولاتة:

**المكونات:**

- 2 كوب طحين.

- 1 كوب زيت نباتي.

- 1 كوب سكر.

- 2 ملاعق كبيرة كاكاو بودرة.

- 1 بيضة.

- 1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.

- قليل من الملح.

- شوكولاتة مقطعة إلى قطع صغيرة للتزيين.

طريقة التحضير:

1. في وعاء كبير، اخلطي السكر والزيت جيدًا حتى تحصلي على خليط ناعم.

2. أضيفي البيضة واستمري في الخلط حتى تتجانس المكونات.

3. أضيفي الفانيليا واخلطي جيدًا.

4. في وعاء منفصل، اخلطي الطحين مع الكاكاو بودرة والبيكنج باودر وقليل من الملح.

5. أضيفي الخليط الجاف تدريجيًا إلى خليط السكر والبيض والزيت واخلطي حتى تتجانس المكونات وتتكون عجينة ناعمة.

6. شكلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها على صينية الخبز مبطنة بورق الخبز.

7. ضعي قطع الشوكولاتة على وجه كل كرة من العجين.

8. سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية واخبزي الغربية لمدة 10-12 دقيقة أو حتى تنضج.

9. اتركي الغربية تبرد قليلًا قبل تقديمها.

**في الختام:**

تُعد الغربية بالشوكولاتة خيارًا رائعًا لمن يبحثون عن تحفة حلوى فاخرة لتقديمها في عيد الفطر. تمزج طعمًا لذيذًا بين الحلاوة الفاتحة للبيض والسكر مع مذاق الشوكولاتة الغني، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتناولها مع فنجان من القهوة أو الشاي في أوقات الاحتفال بالعيد.