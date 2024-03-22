مصطفى ثابت يرد على أحمد سعد ويكشف حقيقة غلق جامعة النيل

رد الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير بوابة الفجر على تصريحات الفنان أحمد سعد، خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية والتي ادعى فيها أن جامعة النيل أغلقت.

وكتب "ثابت"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "جامعة النيل لم تغلق كما ادعى المطرب أحمد سعد".

كان الفنان أحمد سعد حل ضيفا على الإعلاميي عمرو أديب، في برنامج "بيح تايم"، وتحدث عن شقيقه "سامح"، وقال إنه كان مستقرا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتلقى اتصالا من الدكتور أحمد زويل أثناء مرحلة تأسيس جامعة النيل، التي توقفت بوفاة زويل، فأصبح سامح بلا عمل، إلى أن أصبح باحثا في مستشفى 57357، مشيرًا إلى أنه "الوحيد اللي ضاع فينا، لو كان طلع فنان كان زمانه كسب أكتر بكتير".