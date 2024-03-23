تذوق فن الحلويات المغربية في عيد الفطر، يُعتبر عيد الفطر المبارك في المغرب فرصة مميزة لتذوق مجموعة متنوعة من الحلويات التقليدية التي تُعد جزءًا لا يتجزأ من احتفالات العيد.

تتميز الحلويات المغربية بتنوعها وتراثها الغني، حيث تُعد تحضيراتها فنًا يُشكل تراثًا ثقافيًا مهمًا يُعبر عن الهوية المغربية. في هذا المقال، سنستعرض بعض وصفات الحلويات المغربية التقليدية التي يُعدُّ تحضيرها جزءًا من طقوس الاحتفال بعيد الفطر.

تذوق فن الحلويات المغربية في عيد الفطر

1. الشباكية:

تعتبر الشباكية من أشهر الحلويات المغربية التي تُقدم في عيد الفطر، تتكون من طبقات من عجينة البسطيلة المتقنة محشوة بمزيج من اللوز والسكر والزبدة والقرفة، ثم تُقطع إلى قطع صغيرة وتُزين بالعسل.

2. المعمول:

هذه الحلوى الشهيرة تتميز بطعمها الغني ونكهتها اللذيذة. تتكون المعمول من عجينة عطرية تُحشى بمزيج من العجوة والمكسرات، ثم تُشكل بأشكال مختلفة وتُخبز في الفرن حتى تُحمر قليلًا.

3. الغريبة:

تُعتبر الغريبة حلوى بسيطة وشهية تتكون من عجينة الكعك المحشوة بمزيج من اللوز المطحون والسكر، ثم تُشكل إلى كرات صغيرة وتُخبز في الفرن حتى تُصبح ذهبية اللون.

4. الكعبة:

تُعتبر الكعبة حلوى تقليدية في المغرب، حيث تتكون من عجينة الكعك المُحشاة بالعجوة والتمور والمكسرات، ثم تُشكل على شكل مكعبات وتُزين بالسكر البودرة.

5. الرغايف:

تُعتبر الرغايف حلوى شهية تتكون من طبقات رقيقة من البسطيلة المُحشاة باللوز والعسل والزبدة، ثم تُقطع إلى مربعات وتُخبز في الفرن.

في الختام:

تُعد حلويات العيد المغربية جزءًا لا يتجزأ من تقاليد وطقوس الاحتفال بعيد الفطر في المغرب. تتميز هذه الحلويات بطعمها الرائع وتنوعها الفريد، وتُعبر عن الهوية والتراث المغربي الغني. تحضيرها وتقديمها يُعتبر تعبيرًا عن التضامن والبهجة في هذه المناسبة الدينية المباركة.