ads

مقادير كحك العيد السادة والمحشو: طقوس الفرحة والذوق الشهيرة

منوعات
مقادير كحك العيد
مقادير كحك العيد السادة والمحشو: طقوس الفرحة والذوق الشهيرة

مقادير كحك العيد السادة والمحشو: طقوس الفرحة والذوق الشهيرة، في موسم الأعياد وخاصة عيد الفطر المبارك، يحتفل العديد من المسلمين بتقاليد خاصة من بينها تقديم حلوى كحك العيد، التي تُعتبر من الحلويات الرمزية في عديد من البلدان العربية خاصة في مصر. وتتميز كحك العيد بتنوعها وأشكالها المختلفة، سواء كانت النوع السادة أو المحشوة بالمكسرات والتمر. في هذا المقال، سنتناول مقادير تحضير كحك العيد السادة والمحشوة.

مقادير كحك العيد السادة:

للعجينة:
- 3 كوب دقيق
- 1 كوب سمن نباتي أو زبدة
- 1/2 كوب سكر
- 1/4 كوب ماء ورد
- 1/4 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
- 1/4 ملعقة صغيرة ملح
- ماء الزهر حسب الحاجة

للتزيين:
- سكر ناعم للرش

 طريقة التحضير:
1. يُخلط الدقيق مع السكر والبيكنج بودر والملح.
2. يُضاف السمن ويُعجن المزيج باليد حتى يتكون عجينة متماسكة.
3. يُضاف ماء الزهر تدريجيًا إلى العجينة وتُعجن حتى تصبح طرية.
4. يُشكل العجين إلى كرات صغيرة ويُسطح كل كرة بين اليدين.
5. يُرص الكحك في صينية فرن مبطنة بورق الخبز.
6. يُخبز الكحك في فرن محمى مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يُصبح ذهبي اللون.
7. يُترك الكحك ليبرد ثم يُرش بالسكر الناعم قبل التقديم.

مقادير كحك العيد المحشو:

 للعجينة:
- نفس مقادير كحك العيد السادة

للحشو:
- تمر معجون أو تمر مقطع
- فستق مطحون أو لوز مطحون

 طريقة التحضير:
1. يتم تحضير العجينة كما هو مذكور أعلاه.
2. بعد تشكيل العجين، يتم وضع قطعة من التمر المعجون أو التمر المقطع في وسط كل كرة من العجينة.
3. يُغلق العجين حول التمر ويُشكل لتشكيلة جميلة.
4. يُتابع الخطوات 5-7 كما هو مذكور أعلاه.

 الختام:
كحك العيد ليس مجرد حلوى بل هو رمز للفرحة والتقاليد العريقة في العالم العربي، وتتميز مصر بتقديمها بأشكالها المختلفة سواء السادة أو المحشوة بالتمر أو المكسرات. تعتبر وصفاتها جزءًا من التراث المصري الغني والتي تُقدم خلال فترة العيد لتُعبّر عن الفرحة والتقارب الاجتماعي في هذه المناسبة المباركة.

مقادير كحك العيد السادة كحك العيد السادة مقادير كحك العيد مقادير كحك العيد المحشو كحك العيد المحشو

مواد متعلقة

تنوع وجمال حلويات العيد المصرية: اكتشف أشهى الوصفات

تذوق فن الحلويات المغربية في عيد الفطر

كحك العيد الفلسطيني: تراث لذيذ يمثل الفرح والتقاليد

ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة بشأن عودة كهربا للعب كرة القدم: "أنا اللي رجعته" (فيديو)

نجم الزمالك السابق يعلق على واقعة انتقال رمضان صحبي من الأهلي إلى بيراميدز (فيديو)

تامر عبدالحميد يطلب من جمهوره الدعاء بسبب وفاة والدته وأشقائه الثلاثة‎ (فيديو)

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إمام عاشور بعد الإصابة بمباراة مصر ونيوزيلندا

تامر عبدالحميد يدخل في بكاء هستيري وينهار على الهواء (فيديو)

عاجل - نجم الزمالك السابق يفتح النار على اتحاد الكرة: "لازم يمشوا" (فيديو)

عاجل| أول تعليق لـ مصر على الهجوم الإرهابي على قاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو

موعد مباراة منتخب فرنسا أمام ألمانيا الودية 2024 والقنوات الناقلة