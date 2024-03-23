مقادير كحك العيد السادة والمحشو: طقوس الفرحة والذوق الشهيرة، في موسم الأعياد وخاصة عيد الفطر المبارك، يحتفل العديد من المسلمين بتقاليد خاصة من بينها تقديم حلوى كحك العيد، التي تُعتبر من الحلويات الرمزية في عديد من البلدان العربية خاصة في مصر. وتتميز كحك العيد بتنوعها وأشكالها المختلفة، سواء كانت النوع السادة أو المحشوة بالمكسرات والتمر. في هذا المقال، سنتناول مقادير تحضير كحك العيد السادة والمحشوة.

مقادير كحك العيد السادة:

للعجينة:

- 3 كوب دقيق

- 1 كوب سمن نباتي أو زبدة

- 1/2 كوب سكر

- 1/4 كوب ماء ورد

- 1/4 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

- 1/4 ملعقة صغيرة ملح

- ماء الزهر حسب الحاجة

للتزيين:

- سكر ناعم للرش

طريقة التحضير:

1. يُخلط الدقيق مع السكر والبيكنج بودر والملح.

2. يُضاف السمن ويُعجن المزيج باليد حتى يتكون عجينة متماسكة.

3. يُضاف ماء الزهر تدريجيًا إلى العجينة وتُعجن حتى تصبح طرية.

4. يُشكل العجين إلى كرات صغيرة ويُسطح كل كرة بين اليدين.

5. يُرص الكحك في صينية فرن مبطنة بورق الخبز.

6. يُخبز الكحك في فرن محمى مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يُصبح ذهبي اللون.

7. يُترك الكحك ليبرد ثم يُرش بالسكر الناعم قبل التقديم.

مقادير كحك العيد المحشو:

للعجينة:

- نفس مقادير كحك العيد السادة

للحشو:

- تمر معجون أو تمر مقطع

- فستق مطحون أو لوز مطحون

طريقة التحضير:

1. يتم تحضير العجينة كما هو مذكور أعلاه.

2. بعد تشكيل العجين، يتم وضع قطعة من التمر المعجون أو التمر المقطع في وسط كل كرة من العجينة.

3. يُغلق العجين حول التمر ويُشكل لتشكيلة جميلة.

4. يُتابع الخطوات 5-7 كما هو مذكور أعلاه.

الختام:

كحك العيد ليس مجرد حلوى بل هو رمز للفرحة والتقاليد العريقة في العالم العربي، وتتميز مصر بتقديمها بأشكالها المختلفة سواء السادة أو المحشوة بالتمر أو المكسرات. تعتبر وصفاتها جزءًا من التراث المصري الغني والتي تُقدم خلال فترة العيد لتُعبّر عن الفرحة والتقارب الاجتماعي في هذه المناسبة المباركة.