مقادير كحك العيد الناعم 2024: لذة تذوب في الفم

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مقادير كحك العيد الناعم 2024: لذة تذوب في الفم

مقادير كحك العيد الناعم 2024: لذة تذوب في الفم، كحك العيد هو واحد من أبرز الحلويات التي لا تُفوَّت خلال احتفالات عيد الفطر المبارك في العديد من البلدان العربية، يتميز كحك العيد بنعومة عجينته وطراوته التي تذوب في الفم، مما يجعله اختيارًا مثاليًا لموسم الأعياد في هذا المقال، سنستعرض مقادير كحك العيد الناعم لعام 2024 وطريقة تحضيره.

مقادير كحك العيد الناعم:

 للعجينة:
- 3 كؤوس دقيق.
- 1 كوب زيت نباتي.
- 1 كوب سكر.
- 1/2 كوب حليب.
- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- 1 ملعقة كبيرة ماء الزهر.
- قليل من قطر الفانيليا.
- قليل من ملح.

للتزيين:
- سكر بودرة للرش.
- حبة لوز مقطعة إلى نصفين (اختياري).

طريقة تحضير كحك العيد الناعم:

1. **تحضير العجينة:**
  - في وعاء كبير، يُخلط السكر مع الزيت حتى يصبح الخليط ناعمًا.
  - يضاف الحليب وماء الزهر وقطر الفانيليا ويُخلط جيدًا.
  - يضاف الدقيق والبيكنج بودر والملح، وتُعجن المزيج حتى يتكون عجينة لينة ومتماسكة.

2. **تشكيل الكحك:**
  - تُشكل العجينة إلى كرات صغيرة، ثم تُضغط برفق بين الكفين لتُشكل إلى شكل دائري مسطح.
  - يُمكن وضع نصف حبة لوز في وسط كل كعكة كحك كتزيين.

3. **الخبز:**
  - تُوضع الكعك على صواني خبز مبطنة بورق الخبز.
  - تُخبز في فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15-20 دقيقة حتى يُصبح لونها ذهبيًا.

4. **التقديم:**
  - بعد أن تبرد الكعك تمامًا، يُرش السكر البودرة على الوجه.
  - يُمكن تقديمه في صحون تقديم خاصة ومزينة حسب الرغبة.

بهذه الطريقة، ستتمكن من تحضير كحك العيد الناعم لعام 2024 بنكهة رائعة ومظهر جميل يُضفي البهجة على احتفالاتكم بعيد الفطر المبارك.

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