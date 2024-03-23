الغريبة: حلوى شرقية تقليدية تذوب في الفم

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الغريبة: حلوى شرقية
الغريبة: حلوى شرقية تقليدية تذوب في الفم

الغريبة: حلوى شرقية تقليدية تذوب في الفم، الغريبة هي إحدى الحلويات الشرقية التقليدية التي تتميز بطعمها اللذيذ وملمسها الهش، وتعتبر من الحلويات المفضلة في المناسبات والاحتفالات في البلاد العربية. إليكم في هذا المقال وصفة لتحضير الغريبة بطريقة سهلة ولذيذة.

مقادير الغريبة:

- 2 كوب دقيق.
- 1 كوب سمن غير مملح (زبدة).
- 1/2 كوب سكر ناعم.
- 1/4 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- 1/4 ملعقة صغيرة فانيليا.
- قطر السكر للتغميس.

طريقة تحضير الغريبة:

1. **خلط المكونات:**
  - في وعاء كبير، يُخلط الدقيق مع السمن (الزبدة) حتى يصبح الخليط متجانسًا.
  - يُضاف السكر الناعم، البيكنج بودر، والفانيليا، ويُخلط الكل جيدًا حتى تتكون عجينة لينة.

2. **تشكيل الغريبة:**
  - يُسخن الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.
  - تُشكل العجينة إلى كرات صغيرة بحجم ملعقة صغيرة.
  - تُضع الكرات في صينية فرن غير لاصقة مبطنة بورق الخبز.

3. **الخبز:**
  - تُخبز الغريبة في الفرن المُسخن مسبقًا لمدة 15-20 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون.

4. **تغميس الغريبة:**
  - بينما لا تزال الغريبة ساخنة، يتم تغميسها في قطر السكر، ثم تُرص في صحن التقديم.

5. **التقديم:**
  - بعد أن تبرد، يُقدم الغريبة في صحن التقديم مع فنجان من الشاي أو القهوة لتكتمل فرحة الطعم.

باستخدام هذه الوصفة السهلة والبسيطة، يمكنكم تحضير الغريبة في المنزل وتقديمها لعائلتكم وضيوفكم كحلوى شهية ومميزة في أي مناسبة تحتفلون بها.

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