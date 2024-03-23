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استمتع بتحضير غربية العيد بالقستق في منزلك مع المقادير اللذيذة

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استمتع بتحضير غربية
استمتع بتحضير غربية العيد بالقستق في منزلك مع المقادير اللذي

استمتع بتحضير غربية العيد بالقستق في منزلك مع المقادير اللذيذة، غربية العيد بالقستق تعتبر واحدة من أشهر وألذ أنواع الحلويات التي يتم تقديمها خلال موسم العيد في العديد من البلدان العربية، إذا كنت ترغب في استمتاع بطعم هذه الحلوى الشهية في منزلك، يمكنك تحضيرها بسهولة باستخدام المقادير اللذيذة التالية:

استمتع بتحضير غربية العيد بالقستق في منزلك مع المقادير اللذيذة

 المقادير:
- 2 أكواب من القشطة
- 1 كوب من القشطة السائلة
- 1 كوب من القشطة المكثفة
- 1 كوب من القشطة البودرة
- 1 كوب من القشطة المجمدة والمفرومة
- 1 كوب من القشطة المحمصة والمجروشة


- 1/2 كوب من السكر
- 1/4 كوب من القطر
- 1/4 كوب من الماء
- 1/4 كوب من الزبدة
- 1/4 ملعقة صغيرة من القرفة
- 1/4 ملعقة صغيرة من الهيل
- بعض حبيبات البندق المحمصة (للتزيين)

 طريقة التحضير:
1. في وعاء كبير، امزجي القشطة السائلة، والقشطة المكثفة، والقشطة البودرة، والقشطة المجمدة، والقشطة المحمصة.
2. في قدر عميق، ضعي السكر والقطر والماء، وقلبي المكونات على نار متوسطة حتى يغلي المزيج.
3. أضيفي الزبدة وحركي المزيج حتى تذوب الزبدة تمامًا.
4. أضيفي القرفة والهيل، واستمري في الخلط لمدة دقيقتين إضافيتين.
5. اسكبي المزيج الساخن فوق مزيج القشطة في الوعاء الكبير، وامزجي المكونات بلطف حتى تتجانس.


6. صبي الخليط في صينية مبطنة بورق الزبدة، واتركيها جانبًا لتبرد.
7. قطعي الغربية إلى مربعات متساوية، وزيني كل مربع بحبيبات البندق المحمصة.
8. قدمي الغربية اللذيذة والغنية بنكهة القشطة والقطر لضيوفك وعائلتك خلال احتفالات عيد الفطر.

باستخدام هذه المقادير والطريقة البسيطة، يمكنك تحضير غربية العيد بالقستق في منزلك بسهولة والاستمتاع بطعمها الرائع واللذيذ مع أحبائك في هذه المناسبة المميزة. عيد سعيد!

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