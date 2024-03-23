بسكويت العيد بالبرتقال: طعم الفرح والعيد في كل لقمة، بمجرد اقتراب عيد الفطر المبارك، يبدأ البحث عن أشهى الحلويات التي تضيف البهجة والسرور إلى المناسبة ومن بين هذه الحلويات اللذيذة والمحببة إلى الجميع هو بسكويت العيد بالبرتقال، الذي يجمع بين طعم البرتقال الرائع ومذاق البسكويت اللذيذ. إليك طريقة تحضير بسكويت العيد بالبرتقال بالمقادير الشهية:

بسكويت العيد بالبرتقال: طعم الفرح والعيد في كل لقمة

مقادير بسكويت العيد بالبرتقال:

- 2 كوب دقيق

- 1/2 كوب سكر

- قشر برتقال مبشور (من حبة برتقالة واحدة)

- 1/2 كوب زبدة طرية



- بيضة واحدة

- 1 ملعقة صغيرة فانيليا

- 1/4 ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير:

1. في وعاء كبير، امزجي الزبدة الطرية مع السكر حتى تحصلي على خليط كريمي.

2. أضيفي البيضة وامزجي جيدًا حتى يتمازج الخليط.

3. أضيفي قشر البرتقال المبشور والفانيليا وامزجي جيدًا.

4. أضيفي الدقيق والملح واخلطي المكونات بلطف حتى تتكون عجينة.

5. شكلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها في صينية مبطنة بورق الخبز مع ترك مسافة بينها.

6. استخدمي شوكة لتسوية كل كرة قليلًا.

7. أدخلي الصينية إلى فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 12-15 دقيقة أو حتى تصبح البسكويت ذهبي اللون.

8. اتركي البسكويت يبرد قليلًا قبل التقديم.

نصائح إضافية:

- يمكنكِ تزيين بسكويت العيد بشرائط من البرتقال المجفف لمظهر جمالي ولزيادة نكهة البرتقال.

- يمكن تخزين بسكويت العيد في علب محكمة الإغلاق للحفاظ على نضارته.

بهذه الطريقة السهلة واللذيذة، يمكنكِ تحضير بسكويت العيد بالبرتقال في منزلكِ لتستمتعي بطعم العيد وتبادليه مع الأهل والأصدقاء. عيد سعيد!