استمتع بالعيد مع بيتي فور اللذيذة: طريقة التحضير لعام 2024، مع اقتراب عيد الفطر، يبحث الكثيرون عن وصفات الحلويات التقليدية التي تضفي جوًا من البهجة والسعادة على المناسبة. ومن بين تلك الحلويات اللذيذة التي لا تكتمل احتفالات العيد من دونها هي بيتي فور، اللذيذة والسهلة التحضير. دعونا نكتشف سويًا طريقة تحضير بيتي فور العيد لعام 2024:

استمتع بالعيد مع بيتي فور اللذيذة: طريقة التحضير لعام 2024

مقادير بيتي فور العيد:

- 1 كوب زبدة لينة

- 1/2 كوب سكر ناعم

- 2 كوب دقيق

- 1/2 كوب نشا الذرة

- 1/2 ملعقة صغيرة فانيليا



- قليل من الملح

- قشرة ليمونة مبشورة (اختياري)

- 1/2 كوب قطع صغيرة من القستق (اختياري)

- سكر ناعم للتزيين

طريقة التحضير:

1. قومي بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية وقومي بتبطين صينية الخبز بورق الزبدة.

2. في وعاء كبير، اخفقي الزبدة اللينة مع السكر الناعم حتى يصبح الخليط ناعمًا ومتجانسًا.

3. أضيفي الفانيليا وقشر الليمون المبشور إذا كنتِ تستخدمينها، واخلطي المكونات جيدًا.

4. أضيفي الدقيق ونشا الذرة وقليل من الملح، واخلطي المكونات حتى تتكون عجينة.

5. إذا كانت العجينة جافة قليلًا، قومي بإضافة بضع قطرات من الماء حتى تتماسك العجينة.



6. شكلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها في صينية الخبز، ثم قومي بتسطيح كل كرة برفق باستخدام أسفل كوب مطاطي مغلف بورق الزبدة.

7. قومي بوضع قطع صغيرة من القستق في الوسط من كل كرة إذا رغبتِ في ذلك.

8. ضعي الصينية في الفرن المُسخن مُسبقًا لمدة 12-15 دقيقة أو حتى يصبح لون بيتي فور الأسفل ذهبيًا.

9. بعد أن تبرد البسكويت تمامًا، رشي السكر الناعم فوقها.

وها قد انتهينا! يمكنك الآن الاستمتاع ببيتي فور العيد اللذيذة التي أعددت بمحبة في منزلك. استمتعي بتناولها مع العائلة والأصدقاء وتبادل الفرح في هذه المناسبة الخاصة. عيد سعيد!