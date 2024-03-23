بسكويت العيد بالزبدة: لمسة من اللذة في منزلك، يعتبر بسكويت العيد بالزبدة واحدًا من أشهر أصناف الحلويات التي تزين موائد العيد وتضيف لمسة من السعادة والفرحة في المناسبة المباركة، يتميز هذا النوع من البسكويت بقوامه الهش واللذيذ وطعمه الرائع الذي يذوب في الفم، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتقديمه للضيوف أو تقديمه كهدية للأحباء.

والأفضل من ذلك، أنه يمكنك تحضيره بسهولة في منزلك باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة. إليك طريقة عمل بسكويت العيد بالزبدة بالمقادير:

بسكويت العيد بالزبدة: لمسة من اللذة في منزلك

مقادير بسكويت العيد بالزبدة:

- 1 كوب زبدة طرية

- 1/2 كوب سكر ناعم

- 2 كوب دقيق

- 1/4 ملعقة صغيرة ملح

- 1/2 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

- 1 بيضة (اختياري)

- سكر بودرة للتزيين (اختياري)

طريقة عمل بسكويت العيد بالزبدة:

1. في وعاء كبير، اخفقي الزبدة الطرية مع السكر الناعم حتى تحصلي على خليط ناعم وكريمي.

2. أضيفي البيضة وفانيليا السائلة إلى الخليط واخفقي جيدًا حتى تمتزج المكونات.

3. أضيفي الدقيق والملح تدريجيًا إلى الخليط واخلطي حتى تتكون عجينة.



4. شكلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها في صينية مبطنة بورق الخبز.

5. استخدمي شوكة لتسطيح الكرات قليلًا واضغطي عليها بشكل خفيف.

6. أدخلي الصينية إلى فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 10-12 دقيقة أو حتى يصبح لون البسكويت ذهبيًا.

7. اتركي البسكويت يبرد تمامًا قبل التقديم.

8. يمكنك تزيين البسكويت بسكر البودرة إذا كنت تفضلين.

بهذه الطريقة السهلة والبسيطة، يمكنك تحضير بسكويت العيد الشهي بالزبدة في منزلك لتستمتع بطعم لذيذ ومميز خلال احتفالات العيد مع الأهل والأصدقاء. عيد سعيد!