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تداول 42 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

الاقتصاد
بوابة الفجر


استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 11 سفينة وغادرته 9 سفن، فيما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة والتي تم التداول عليها بالميناء 42 سفينة.

وأشار المركز الإعلامي لهيئة الميناء  أنه غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3897 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات، دخولا وخروجا، 5210 شاحنات.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 68840 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 142072 طنا، لافتا إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغ 17606 أطنان، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55339 طنا.

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