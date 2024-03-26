استمتع بنكهة العيد مع بيتي فور الفستق: وصفة شهية للاحتفال بالعيد 2024، يعتبر بيتي فور من الحلويات الشهية والمحبوبة التي لا يمكن تفويتها في أي احتفال بمناسبة العيد. ولإضافة لمسة خاصة إلى الاحتفالات بعيد الفطر في عام 2024، يمكنك تحضير بيتي فور الفستق، الذي يتميز بنكهة الفستق الغنية واللذيذة. في هذا الموضوع، سنتعرف على وصفة بسيطة ولذيذة لتحضير بيتي فور الفستق لتتمتع به مع العائلة والأصدقاء في العيد.

استمتع بنكهة العيد مع بيتي فور الفستق: وصفة شهية للاحتفال بالعيد 2024



1. المقادير:

- 1 كوب فستق مطحون.

- 1 كوب دقيق.

- 1/2 كوب زبدة طرية.

- 1/2 كوب سكر.

- 1 بيضة.

- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.

- رشة ملح.

- فستق مجروش للتزيين (اختياري).

2. طريقة التحضير:

- قم بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية وأعدّ صواني الخبز بورق الخبز.

- في وعاء كبير، اخلطي الزبدة والسكر جيدًا حتى يصبح المزيج ناعمًا.

- أضيفي البيضة والفانيليا إلى الخليط واخلطيهما جيدًا حتى يتجانس المزيج.

- في وعاء منفصل، اخلطي الدقيق مع الفستق المطحون والملح.

- أضيفي خليط الدقيق والفستق تدريجيًا إلى خليط الزبدة والسكر والبيض واخلطيهما حتى يتكون عجينة لينة.

- شكلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها على صواني الخبز بمسافات بينها.

- ضعي الصواني في الفرن المُسخن واخبزي البيتي فور لمدة 10-12 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيًا.

- بعد أن تنضج البيتي فور، اتركيها لتبرد قليلًا قبل نقلها إلى رف التبريد.

3. التقديم والتزيين:

- قدمي البيتي فور الفستق في صحن التقديم.

- يمكنك تزيينها بقطع الفستق المجروشة على الوجه إذا رغبت.

4. الاستمتاع بالطعم الرائع:

- قدمي البيتي فور الفستق مع فنجان من القهوة أو الشاي لتكملة تجربة الطعم اللذيذ.

ختام:

استمتع بنكهة العيد مع بيتي فور الفستق: وصفة شهية للاحتفال بالعيد 2024، استمتع بلذة العيد مع بيتي فور الفستق، وصفة سهلة التحضير وغنية بنكهة الفستق اللذيذة. جربي هذه الوصفة وشاركي الفرحة مع العائلة والأصدقاء في احتفالات العيد لعام 2024.