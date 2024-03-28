أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي إجراءات التعاقد مع صانع الألعاب الأمريكي الجنسية "مايكل ديكسون" للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة السلة.

سلة الاتحاد السكندري تتعاقد مع صانع الألعاب الأمريكي "مايكل ديكسون"

وسبق لـ "ديكسون" اللعب في صفوف زعيم الثغر وحصد البطولة العربية مع الفريق بالمغرب موسم 2019-2020.

ووقع اللاعب عقب الاتفاق على كافة تفاصيل وبنود التعاقد الخاصة به، من خلال محمد مصيلحى رئيس النادي، ويُجيد "ديكسون" اللعب في مركز صانع الألعاب "1".

وأبدي أحمد عمر المدير الفنى للفريق إعجابه بقدراته الفنية والمهارية.

ووصل اللاعب إلي مدينة الإسكندرية لإجراء الفحوصات الطبية المتبعة تمهيدًا للانتظام في تدريبات زعيم الثغر استعدادا لخوض المنافسات القادمة مع زعيم الثغر.

