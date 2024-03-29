دعاء المطر والرعد في شهر رمضان "تعرف عليهم"

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دعاء المطر والرعد
دعاء المطر والرعد في شهر رمضان "تعرف عليهم"

دعاء المطر والرعد في شهر رمضان يعد من الأمور التي يُنصح بشدة بالاستمرار فيها، حيث تعتبر هذه اللحظات فرصة ثمينة للتضرع إلى الله وطلب الخير والبركة. ففي هذا الشهر المبارك، يزداد الدعاء قبولًا ومسموعيةً، وتتضاعف قيمة الأعمال الصالحة. لذا، يجب علينا أن نستغل هذه الفرصة النادرة ونتوجه إلى الله بقلوب مؤمنة وأفواه مبتهجة، متوكلين على رحمته وكرمه.

لحظات دعاء المطر والرعد في رمضان تُعتبر فرصة لا تعوض لطلب الخير والبركة، ونحن واثقون بأن الله سيستجيب لدعائنا إذا كنا صادقين في طلبنا وموقنين بقدرته على إجابتنا. لذا، لا تتردد في الدعاء بإيمان ويقين، وتلتمسوا الرحمة والمغفرة في هذه اللحظات المميزة.

ليكن دعاؤكم في هذا الشهر المبارك محمّلًا بالإيمان والتوكل، وتوجهوا إلى الله بقلوب مطمئنة وأفواه ملؤها الاستغفار والطلب، فإن الله قريبٌ مجيب، ولحظات دعاؤكم في هذه الليالي المباركة ستكون بإذن الله مستجابة.

دعاء المطر والرعد في شهر رمضان 

(( اللهم أقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني من حيث لا أحتسب وأغفر لي)).
(( اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود عليه السلام فإنهم لا ينطقون إلا بأذنك نواصيهم في قبضتك وقلوبهم في يدك تصرفها كيف شئت).

(اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا، وَأَبْصَارِنَا، وَقُوَّاتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا).

دعاء الرعد

إذا سُمِعَ صوتُ الرعد وبَرقٌ يضيء السماء، كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُلقي دعاءً يطلب فيه من الله السلامة والعافية. وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - روى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: "اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك".

دعاء البرد 

اللهم فى هذا البرد القارس، نستودعك كل من لا مأوى له، وكل من لا لباس له، وكل من لا دفء له، وكل من لا معيل له، وكل مبتلى وكل مفقود وكل مريض وكل جريح وكل أسير، اللهم نستودعك كل من يتألم وكل من يسألك الستر والعافية فى الدنيا والآخرة، فاحفظهم بحفظك وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين.

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