أدعية للأم المتوفية في العشر الأواخر من رمضان: تضرع ورحمة وتقربًا، في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، تنزل الرحمة والبركة من الله بشكل خاص، وتُفتح أبواب الجنة وتُغلق أبواب النار، وفي هذه الأيام العظيمة يحرص المسلمون على الدعاء والتضرع إلى الله بكل أنواع الطلبات والحوائج. ومن بين هذه الدعوات التي يحرص المؤمنون على ترديدها في العشر الأواخر من رمضان هي الدعاء للأم المتوفية.

أدعية للأم المتوفية في العشر الأواخر من رمضان: تضرع ورحمة وتقربًا

ترصد بوابة الفجر الإلكترونية من خلال النقاط التالية دعاء لأمي المتوفية في العشر الأواخر من رمضان.

اللهم إنك عفوٌ تُحب العفو فاعف عن أمي.

اللهم إن أمي في ذمَّتك وحبل جوارك، اغفر لها وقِها فتنة القبر، وعذاب النار، أنت أهل العفو والمغفرة.

اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت غنيٌ عن عذاب أمي فاغفر لها وارحمها.

اللهم إن كانت أمي من المحسنين فارفع درجتها وزد حسناتها، وإن كانت من المسيئين فاغفر لها وتجاوز عن سيئاتها، إنك أنت العفو الغفور.

اللهم ارحم أمي واغفر لها بقدرِ ما رعتني وربتني. اللهم اغفر لها بحجم عطائك الذي لا ينفذ.

اللهم نقها من ذنوبها كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس، وتغمدها برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء.

اللهم نجِها من عذاب القبر، وعذاب النار، اللهم اجعل قبرها روضةً من رياض الجنة يا كريم يا غفور.

اللهم اصرف عن أمي عذاب النار.

اللهم اعتق رقبة أمي من النار، إنها أمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك ألا تُخزها يوم القيامة وأبعدها عن النار، يا رب العالمين.

اللهم يا مجيب الدعوات، وسامع الأصوات، حرّم أمي على النار. اللهم أجِر أمي من عذاب النار يا أرحم الراحمين.

اللهم اغفر لأمي ما قدمت وأخرت، وما أعلنت وأسرَّت، وقِها عذاب النار.

اللهم إني اسألك ألا تجعل أمي من الخاسرين، وحرَّمها على النار، واعف عنها إنك العفو الغفور.

اللهم اكتب أمي من عتقائك من النار، يا غفار يا ذا الجلال والإكرام، حرِّم وجهها على النار.

اللهم اجعل أمي سيدةً من سيدات أهل الجنة.

إلهي ومولاي، أرزق أمي الجنة من غير حساب ولا سابق عذاب.

اللهم ارزقها الجنة، اللهم ارزقها الفردوس الأعلى، اللهم اجعلها جارةَ النبي -صلى الله عليه وسلم-، وارزقها لذة النظر لوجهك الكريم.

اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا رزاق يا كريم، اجعل أمي من أهل الجنة، وارفع درجتها واجعلها في عليين.

اللهم أنت الكريم، أرزق أمي لذة النظر لوجهك الكريم، تحت ظل عرشك الكريم.

اللهم إنها كانت طامعةً في رضاك، طامعةً في جنتك، أدخلها الفردوس الأعلى من الجنة، واجعلها في زمرة الشهداء والصديقين.

اللهم أرحها وأرح روحها، واجعل السكينة تملأ صدرها، اللهم أسكنها الجنة وارزقها نعيمها الذي لا ينضب.

أدعية للأم المتوفية في العشر الأواخر:

1. الدعاء بالمغفرة والرحمة: اللهم ارحم أمي واغفر لها وارفع درجتها في الجنة وأدخلها الفردوس الأعلى من الجنة، واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

2. الدعاء بالعافية: اللهم اجعل قبر أمي روضةً من رياض الجنة، ولا تجعله حفرةً من حفر النار، واجعل القيامة لأمي من أسرع القيامات، واغفر لها وارحمها وتجاوز عن سيئاتها.

3. الدعاء بالبركة والرزق: اللهم أرزق أمي رزقًا وفيرًا في قبرها، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، وارزقني وإخواني وإخواتي الصبر والسلوان على فقدانها.

4. الدعاء بالثبات والقبول: اللهم ثبت أمي عند سؤال الملكين، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، واجعلها من أهل الجنة، يا رب العالمين.

ختامًا:

في هذه العشر الأواخر المباركة، لا تنسى المؤمن أن يتضرع ويدعو لأمه المتوفاة بكل خير، وأن يسأل الله الرحمة والمغفرة لها، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة. لذا، فلنكثر من الدعاء والتضرع إلى الله في هذه الأيام العظيمة لكل من فقد أمه، لنكون بذلك قريبين من الله ومن رحمته وبركاته.