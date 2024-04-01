كحك العيد بالمكسرات: ابتكار لذيذ يضفي لمسة مميزة على احتفالات العيد

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كحك العيد بالمكسرات:
كحك العيد بالمكسرات: ابتكار لذيذ يضفي لمسة مميزة على احتفالا

 كحك العيد بالمكسرات: ابتكار لذيذ يضفي لمسة مميزة على احتفالات العيد، تعتبر حلوى الكحك من الحلويات التقليدية التي لا غنى عنها في مناسبات عيد الفطر المبارك، ولكن هل فكرت يومًا في إضافة المكسرات إلى وصفة الكحك لإضفاء لمسة مميزة عليه؟ إذا لم تجرب ذلك بعد، فإنك تفوت على نفسك فرصة لتجربة تحلية فاخرة ولذيذة.

كحك العيد بالمكسرات: ابتكار لذيذ يضفي لمسة مميزة على احتفالات العيد

مكونات كحك العيد بالمكسرات:

- 3 كؤوس من الدقيق الناعم.
- 1 كوب من السمن أو الزبدة (في درجة حرارة الغرفة).
- 1 كوب من السكر الناعم.
- 1 ملعقة صغيرة من بيكنج باودر.
- 1 ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- 1 ملعقة كبيرة من ماء الزهر.
- مكسرات مشكلة (للتزيين والإضافة إلى العجينة)، مثل اللوز المقطع والجوز والفستق المجروش.

 طريقة تحضير كحك العيد بالمكسرات:

1. في وعاء كبير، قم بخلط السمن أو الزبدة مع السكر الناعم حتى يصبح الخليط ناعمًا ومتجانسًا.
2. أضف الدقيق والبيكنج باودر تدريجيًا إلى الخليط واخلط حتى تتكون عجينة متماسكة.
3. أضف ماء الورد وماء الزهر إلى العجينة واستمر في العجن حتى تتماسك العجينة بشكل جيد.
4. قم بإضافة المكسرات المشكلة إلى العجينة وقم بالتحريك بلطف حتى تتوزع المكسرات بالتساوي في العجينة.
5. شكل العجينة إلى كرات صغيرة وضعها على صواني الخبز المبطنة بورق الخبز.
6. سخن الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم ضع الصواني في الفرن واخبز الكحك لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيًا.

التقديم والاستمتاع:

اتركي الكحك ليبرد قليلًا قبل التقديم، وبمجرد أن يبرد تمامًا، قدميه مع قهوة عربية ساخنة أو شاي لتستمتع بتجربة الطعم الفريدة والمميزة التي تقدمها المكسرات.

 الاستمتاع بتجربة جديدة:

مع كحك العيد بالمكسرات، يمكنك استكشاف نكهة مميزة ومختلفة لهذه الحلوى التقليدية، وتقديم شيء فريد لأحبائك وضيوفك خلال احتفالات العيد. جربي هذه الوصفة الشهية وشاركي تجربتك مع الآخرين لتبادل الفرح واللذة.

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