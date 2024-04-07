العيد فرحة.. مراسم الاحتفال وموعد عيد الفطر بالإمارات "تعرف عليهم"

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العيد فرحة.. مراسم
العيد فرحة.. مراسم الاحتفال وموعد عيد الفطر بالإمارات "تعرف

 موعد صلاة عيد الفطر لعام 1445 هجريًا في الإمارات العربية المتحدة، عيد الفطر هو مناسبة مهمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعتبر فرصة للتواصل والتلاحم بين أفراد المجتمع الإماراتي. تتميز احتفالات عيد الفطر في الإمارات بالعديد من العادات والتقاليد التي تعبر عن الهوية الثقافية والدينية للشعب الإماراتي. إليك نظرة عامة على احتفالات عيد الفطر في الإمارات:

موعد وتوقيت صلاة عيد الفطر 1445 بالإمارات

  • تاريخ عيد الفطر: سيكون يوم الأربعاء، 10 أبريل (أفريل / نيسان) 2024.
  • شهر شوال: يوافق اليوم الأول من شهر شوال 1445 هجريًا.
  • موعد صلاة عيد الفطر 1445 في الإمارات ستكون بعد شروق الشمس بنحو 15-20 دقيقة.
  • يمكن أداء صلاة العيد في المسجد أو في المنزل مع الأسرة إذا كان ذلك أكثر ملاءمة للمصلي.

تذكير: يُفضل التحقق من مواقيت الصلاة في المسجد القريب منك للتأكد من الوقت الدقيق لصلاة العيد.

عيد فطر سعيد لكم جميعًا! 🌙🕌

العيد فرحة.. مراسم الاحتفال الفطر بالإمارات 

1. صلاة العيد: تبدأ مراسم احتفال عيد الفطر في الإمارات بأداء صلاة العيد في المساجد والمصليات المخصصة، حيث يجتمع المسلمون لأداء هذه الصلاة الجماعية في الصباح الباكر. تُعتبر هذه الصلاة فرصة للتلاحم والتواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

2. التبارك والتهاني: بعد صلاة العيد، يتبادل الناس التهاني والتبريكات بمناسبة حلول العيد، حيث يصافحون بعضهم البعض ويعبرون عن تمنياتهم بالسعادة والخير.

3. الزيارات الاجتماعية: تشهد أيام عيد الفطر زيارات متبادلة بين الأهل والأصدقاء والجيران، حيث يتبادلون الزيارات لتبادل التهاني والاحتفال معًا. وتُعتبر تقديم الزيارات وتبادل الضيافة جزءًا مهمًا من تقاليد العيد في الإمارات.

4. الطعام والحلويات: تتخلل احتفالات عيد الفطر تناول وجبات غنية وتقديم الحلويات التقليدية مثل اللقيمات والكنافة والبسبوسة والجلاش. كما يُعتبر تناول وجبة الإفطار الأولى بعد شهر من الصيام لحظة خاصة جدًا، حيث يتجمع الأهل والأحباب لتناول الطعام معًا والاحتفال بانتهاء شهر رمضان.

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هلا بالعيد.. مراسم احتفالات عيد الفطر في الكويت "تعرف عليها"

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أهلًا بالعيد.. موعد صلاة عيد الفطر لعام 1445 هجريًا في ليبيا

5. الأنشطة الترفيهية: تشهد الإمارات في أيام عيد الفطر تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، مثل المهرجانات والحفلات الشعبية والعروض الفنية والمسابقات. وتضيف هذه الفعاليات جوًا من البهجة والسرور إلى احتفالات العيد في البلاد.

بهذه الطريقة، تعكس احتفالات عيد الفطر في الإمارات الترابط الاجتماعي والروح الدينية والتقاليد الثقافية التي تميز المجتمع الإماراتي، وتجعل من احتفالات العيد فرصة للتواصل والتلاحم بين أفراد المجتمع.

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