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أمانة الطائف تحتوي آثار الحالة المطرية وترفع درجة الاستجابة اللحظية للبلاغات

بوابة الفجر


باشرت أمانةُ الطائف احتواء آثار الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الحالة المطرية الحالية، وتعاملت وفق خطة الأمطار والسيول مع مواقع تجمعات مياه الأمطار من خلال الفرق الميدانية المتخصصة، وتطبيق جميع الإجراءات لمعالجة تجمعات المياه، والوقوف المباشر لفرق الطوارئ، والتأكد من جاهزية قنوات التصريف عبر الشبكة العامة.
واستنفرت الأمانة طاقاتها لمجابهة أي حالات طارئة أثناء هطول الأمطار، ومتابعة أداء قنوات التصريف ومضخات المياه بالأنفاق، ونشرت جميع معدات سحب مياه الأمطار والتجمعات المائية في الميدان، وجرى توزيع فرق العمل بنطاق المحافظة، وتشغيل معدات وآليات الكسح والشفط وفتح الطرق، ووضعت جميع الكوادر البشرية المتخصصة في حالة تأهب لأي طارئ.
كما بوشرت البلاغات التي تلقتها الأمانة من المواطنين والمقيمين خلال الساعات الماضية، ومعالجة جميع المواقع وفق خطة الاحتواء الميدانية، مع سحب تجمعات المياه من المواقع غير المخدومة بشبكة تصريف مياه السيول والأمطار، ومعالجة المستنقعات التي تكونت عقب هطول الأمطار حفاظًا على الأرواح وردم العديد منها، وقامت فرق العمل الميدانية بإزالة الرواسب المعيقة لتدفق المياه في مناهل التصريف، ومتابعة كفاءة أداء قنوات شبكة درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية والتقاطعات والميادين وصولًا لخارج المدينة.
وبثت الأمانة عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي رسائل توعوية تتضمّن توجيهات وقائية، وتحذيرات عامة للمواطنين والمقيمين للمحافظة على السلامة والابتعاد عن المناطق المنخفضة، وأماكن تجمّعات المياه وبطون الأودية، والحذر من الاقتراب من مصادر الكهرباء في الحدائق والمرافق العامة وقت هطول الأمطار حفاظًا على الأرواح والممتلكات، فيما دعت المقاولين والاستشاريين بالمشروعات اتخاذ التدابير والاحتياطات الضرورية كافة، والتقيد بإجراءات السلامة في المواقع الإنشائية أثناء الحالة المطرية المتوقعة، والتواصل مع مركز البلاغات البلدية الموحد 940 عند وجود أي ملاحظات.

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