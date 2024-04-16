تقديم الوقت ساعة.. كل ما تريد معرفته عن التوقيت الصيفي

تعد المواطنون لتغير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفي، وذلك بعد انتهاء فصل الشتاء وقرب فصل الصيف 2024، ووفقًا لقرار مجلس الوزراء تفصلنا أيام قليلة عن تفعيل التوقيت الصيفي في مصر 2023 وإلغاء التوقيت الشتوي.

وتستعرض بوابة "الفجر" في السطور التالية لمتابعيها كل ما تريد معرفته عن تطبيق التوقيت الصيفي2024.

بدء تطبيق التوقيت الصيفى وتقديم الساعة 60 دقيقة وتبكير ساعات العمل

تقديم الساعة 60 دقيقة وتبكير ساعات العمل تزامنا مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي بعد القرار الجمهوري بعودة نظام التوقيت الصيفي يأتيان ضمن عدة تغييرات تتبع الموافقة على بدء العمل بالتوقيت الصيفي، ومنها:

تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا للجريدة الرسمية حيث تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هي الساعة حسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

بدء العمل بنظام التوقيت الصيفي بعد موافقة

تكون عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

من خلال تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر. تغيير التوقيت الرسمي في بلد مرتين سنويًا ولمدة عدة أشهر من كل سنة إذ تتمّ إعادة ضبط الساعات الرسمية في بداية الربيع، وتقدم عقارب الساعة بـ60 دقيقة، أما بالنسبة للرجوع إلى التوقيت الشتوي فيتم في فصل الخريف.

تبكير ساعات العمل بعد تطبيق التوقيت الصيفي

تبكير ساعات العمل، حيث تهدف زيادة الساعة القانونية للتوقيت الرسمي إلى تبكير ساعات العمل ساعة، لكي تنال وقتًا أكثر أثناء ساعات النهار التي تزداد تدريجيًا من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، ويتقلص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.

وبشأن العمل بالتوقيت الصيفي، نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 16 أبريل لسنة 2023 تصديق الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية على القانون الذي أقره مجلس النواب بأنه اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هي الساعة حسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

تقديم الساعة في مصر يرجع تاريخه إلى مرسوم بقانون رقم 113 لسنة 1945 بشأن تقرير ساعة لفصل الصيف، في عهد الملك فاروق الأول، كما يرجع ازدياد ساعات النهار في التوقيت الصيفي إلى ميل محور دوران الكرة الأرضية بنسبة 23.4 درجة مقارنة بمستوى مساره حول الشمس ويزداد الفرق بين طول النهار في الصيف وطوله في الشتاء تدريجيًا.