عاجل... تصريح ناري من أنشيلوتي بعد إقصاء السيتي

اعترف المدير الفني لنادي ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي

بأن فريقه أجبر على الانكماش في الخطوط الخلفية أكثر من اللازم، في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، بسبب أسلوب لعب الفريق الإنجليزي في التحكم وتدوير الكرة، خاصةً على أرضية ملعب الاتحاد.

ويعتقد كارلو أنشيلوتي أن تقاليد وشخصية النادي الملكي في دوري أبطال أوروبا، لعبت دورًا حاسمًا في تأهل الفريق لنصف النهائي لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني، إذ كان لها تأثيرها القوي خاصةً عند اللجوء إلى ركلات ترجيحية بعد التعادل في مجموع الذهاب والإياب بنتيجة 4/4.

وقد انتصر ريال مدريد بفارق ركلات الترجيح 3/4 على ملعب الاتحاد، بعد التعادل الإيجابي 1/1 في الوقتين الأصلي والإضافي للقاء الإياب الذي أقيم مساء أمس الاربعاء، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل 3/3 في سانتياغو برنابيو نهاية الأسبوع الماضي.

وقال كارلو أنشيلوتي لقناة موفيستار الإسبانية "فزنا على مانشستر سيتي بفضل شخصية ريال مدريد والـ DNA، لا تظن أن ريال مدريد يموت، هذا الفريق لا يموت".

وقد أضاف "لقد تراجعنا قليلًا أكثر من اللازم خلال المباراة، لكننا عرفنا كيف نعاني وكيف نضحي، دافعنا بشكل جيد لغاية، وهذا الشعار يجعلك ترغب في القيام بشيء مختلف".

واعترف المدرب الإيطالي بصعوبة هزيمة مانشستر سيتي على ملعبه، حيث تطور الفريق بصورة كبيرة تحت قيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا في آخر 3 أعوام منذ التأهل إلى نهائي 2021 عندما خسر بهدف دون رد أمام تشيلسي.

أوضح أنشيلوتي حديثه "لا يمكنك تحقيق الفوز على ملعب مانشستر سيتي إلا بالطريقة التي اتبعناها، أنا مسرور بالفوز، وسعيد بالروح الرياضية التي تحلى بها بيب غوارديولا، فبعد انتهاء اللقاء جاء إلينا لتقديم التهنئة، وتمنى لنا التوفيق في المباراة القادمة، إنه رجل رائع حقًا".

وعبر أنشيلوتي في نهاية حديثه عن اعجابه بالمستوى الفني الذي قدمه المدافع الدولي الألماني أنطونيو روديغير صاحب الركلة الحاسمة، قائلًا "أنا مُتفاجئ من مستوى روديغير".