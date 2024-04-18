تباطؤ التضخم في منطقة اليورو إلى 2.4 %

أوضحت الوكالة الأوروبية للإحصاء "يوروستات" أن التضخم في منطقة "اليورو" سجل تراجعا في مارس الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تباطؤ نمو أسعار المواد الغذائية.

وأشارت الوكالة إلى أن المؤشر الموحد لأسعار المستهلكين سجل زيادة بنسبة 4.2%، سنويا وهو أبطأ من الارتفاع بنسبة 6.2%، في فبراير الماضي.



وبالمثل، تراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة إلى 9ر2%، في مارس الماضي من 1.3%، في الشهر السابق.



وجاءت معدلات التضخم الإجمالية والأساسية متوافقة مع التقدير، المنشور في الثالث من أبريل.



وطبقا لمسح " خبراء التوقعات المحترفين"، الصادر عن البنك المركزي الأوروبي، سيتراجع التضخم الأساسي إلى 2%، في كل من عامي 2025 و2026، من 4.2% في عام 2024.