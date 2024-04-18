إبراهيم صلاح: الزمالك لا يحتاج لـ لاعب في مركز 6 بعد تواجد شحاتة ودونجا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أشاد إبراهيم صلاح، لاعب خط وسط الزمالك السابق  بالثنائي نبيل دونجا ومحمد شحاتة وما قدماه خلال مباراة الأهلي في قمة دوري نايل 2023/2024.

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك في القمة 127، بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وقال إبراهيم صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية "المحور": " دونجا لاعب متميز ومحمد شحاتة رائع ويمتلك شخصية قوية داخل الملعب".

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وذكر: "الزمالك في الوقت الحالي لا يحتاج للاعب رقم 6 بعد تواجد شحاتة ودونجا، وجمهور الزمالك أطمأن بشكل كبير".

وتابع: "مشاركة عبدالله السعيد في مركز رقم 10 سيكون لها تأثير كبير، ولكن جوميز يرغب في تنفذ استرارتيجية معينة تعتمد على تواجد عبدالله السعيد في مركز 8 لقدرته على منح الاستحواذ للزمالك".

وذكر: "موتيابا قدم المطلوب منه ويقدم كرة قدم جيدة، ولكنه ليس زيزو، ويحتاج لخوض العديد من المباريات، ولكنه ترك بصمة كبيرة تمكنه من المشاركة مع الفريق خلال الفترة القادمة".

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