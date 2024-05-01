الطائر الرفراف..مشاهدة مسلسل طائر الرفراف الحلقة الجديدة 2024

في ظل ارتفاع مؤشرات البحث في الأيام القليلة الماضية عن مسلسل طائر الرفراف الحلقة الجديدة، والذي شكل جمهور عريق من المتابعين في مختلف الدول العربية، وقد شهدت حلقاته الأخيرة على أحداث مشوقة للغاية دفعت الكثير للتساؤل عنه وانتظار عرض الحلقات الجديدة بشوق كبير، ولذلك من خلال مقالنا سوف نعرض لكم أبرز ما يتعلق بالحلقة الجديدة من المسلسل.

مسلسل طائر الرفراف الحلقة الجديدة



تعد قناة ستار تي التركية أحد أشهر القنوات الناقلة لمسلسل طائر الرفراف، والذي ينتظره المتابعين يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وينتظر المتابعين عرض الحلقة الجديدة اليوم التي سوف تشهد أحداث كثيرة مليئة بالإثارة والتشويق، ولمعرفة أحدث تطورات المسلسل يمكن تنزيل القناة الناقلة له.

ضبط تردد القنوات الناقلة لمسلسل طائر الرفراف



انجذب جمهور كبير من المتابعين إلى مسلسل طائر الرفراف منذ بدايته في عام 2022، وبعد انتهاء الحلقة الأسبوعية تبدأ التساؤلات عن الأحداث في الحلقات القادمة، وقد حقق أيضًا نجاحًا كبيرًا وأصبح من أشهر الأعمال الدرامية التركية في السنوات الأخيرة، ومتابعته يمكن تنزيل قناة ستار تي التركية عبر التفاصيل التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة الترا اتش دي



تردد قناة ستار تي التركية على عرب سات



كما يمكن متابعة احداث مسلسل طائر الرفراف الحلقة الجديدة على قناة ستار تركي على القمر الصناعي عرب سات، من خلال التفاصيل التالية:

التردد: 11034

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.