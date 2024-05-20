رئيس شركة "التعمير": تنفيذ أعمال صيانة ونظافة 1834 عمارة بالإسكان الاجتماعي بمدينة أكتوبر الجديدة

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلن المهندس صلاح حسن، العضو المنتدب لشركة التعمير لخدمات الصيانة، أن الشركة واصلت تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة الدورية لمواقع ومكونات 1834 عمارة بها 44316 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمناطق مختلفة بمدينة أكتوبر الجديدة.


وأشار المهندس صلاح حسن، إلى أن المواقع التي تم إجراء أعمال الصيانة والنظافة بها بمدينة أكتوبر الجديدة شملت: قطاعات ( أ – ب  - ج – د )، بمنطقة الـ800 فدان.


وأوضح العضو المنتدب بشركة التعمير، أن أعمال الصيانة والنظافة تشمل وصلات (صرف - مياه) بالمناور، وصيانة الأسطح، والأبواب والنوافذ، بجانب صيانة إنارة المداخل والسلالم، والطرق بمواقع العمارات، والإنترلوك بأرصفة المشاة، وأماكن انتظار السيارات، والمسطحات الخضراء، كما شملت أعمال النظافة السلالم، والحوائط، والنوافذ والشوارع والأرصفة، وغير ذلك من أعمال، بهدف الحفاظ على الثروة العقارية.


وأكد العضو المنتدب بالشركة، أن ذلك يأتي في ضوء توجهات الدولة بضرورة الحفاظ على الثروة العقارية،  لافتًا إلى أنه يتم إسناد الأعمال لمكاتب متخصصة لضمان تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة بأفضل المعايير، بجانب المتابعة الدورية للأعمال وتوثيق ما يتم تنفيذه.

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