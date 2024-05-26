قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد‭‭ ‬‬بطل الدوري الإسباني أمس السبت إن فريقه كان محظوظًا لاعتماده على لاعب الوسط الألماني توني كروس لمدة عشر سنوات، بعد وداع مفعم بالمشاعر للجماهير في آخر مباراة يخوضها اللاعب مع الفريق في ملعبه سانتياغو برنابيو.

أنشيلوتي: كروس سيعتزل في أوج مسيرته

أشاد الإيطالي أنشيلوتي بشخصية كروس وأخلاقه وقال إن اللاعب الألماني (34 عامًا) سيعتزل في أوج مسيرة رائعة.

وأضاف أنشيلوتي خلال مؤتمر صحافي "إنه أحد أعظم اللاعبين بالطبع. هو لاعب خط وسط من طراز رفيع ويتمتع بشخصية رائعة وليس أنانيًا وهو متواضع جدًا وكان في خدمة الفريق دائمًا ومحب للغير. كم كنا محظوظين بوجوده في صفوفنا لمدة 10 سنوات".

وتابع قائلًا "القيام بشيء أفضل مما فعله كروس في هذا الفريق هو أمر شديد الصعوبة. لقد اتخذ قرارًا جريئًا جدًا (بالاعتزال) لأن أحدا لم يكن يتخيل ذلك لكنه أظهر الكثير من قوة الشخصية، وقول وداعًا بهذه الطريقة هي خطوة كبيرة.

وتابع "إنه وداع لشخصية رائعة في عالم كرة القدم وأكرر أننا كنا محظوظين بوجوده هنا. لقد حظيت كرة القدم بلاعب عظيم".

ولم يكن التعادل السلبي أمام ريال بيتيس مؤثرًا إلى حدٍ كبير في ظل تأكد فوز ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني في وقت سابق.

وسيواجه الفريق الإسباني بروسيا دورتموند الألماني يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا وستكون هذه مباراة كروس الأخيرة مع الفريق الإسباني الساعي لتعزيز رقمه القياسي بالفوز باللقب الأوروبي الأول للمرة 15 في مسيرته.

وقال أنشيلوتي: "آمل أن نتمكن من رفع كأس دوري أبطال أوروبا السبت المقبل. سيكون ذلك بمثابة وداع عظيم للاعب أسطوري".

