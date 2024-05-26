إنفانتينو يهنئ العين ويرحب به في مونديال الأندية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

وجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، التهنئة إلى نادي العين، بمناسبة فوزه بلقب دوري أبطال آسيا 2023-24، وتأهله إلى بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد.

إنفانتينو يهنئ العين ويرحب به في مونديال الأندية

نجح العين في تحقيق لقبه القاري الثاني بعد 21 عامًا من لقبه الأول، وذلك بعد تغلبه على فريق يوكوهاما مارينوس الياباني 5-1 في إياب الدور النهائي، أمس السبت، ليحسم اللقب لمصلحته بنتيجة المباراتين 6-3، بعد خسارته ذهابًا 1-2.

txt

مبابي: ما ينتظرني سيكون رائعًا

txt

جوارديولا: الهزيمة أمام يونايتد موجعة

ونشر إنفانتينو مقطع فيديو، رحب خلاله بالوافد الجديد إلى بطولة "فيفا كأس العالم للأندية 2025" التي تستضيفها الولايات المتحدة العام المقبل.

وقال: "خالص التهنئة، إلى المتأهل إلى كأس العالم للأندية بشكلها الجديد بالولايات المتحدة نادي العين، ألف مبروك، نراكم هناك".

ويشارك في مونديال الأندية بنسختها الجديدة، 32 فريقًا من مختلف قارات العالم، هم الأقوى قاريًا، وستقام منافساتها في الولايات المتحدة في يونيو 2025.
 

إنفانتينو أنفانتينو رئيس فيفا إنفانتينو رئيس الفيفا جياني انفانتينو جيانو إنفانتينو جيانلي انفانتينو

مواد متعلقة

في مباراته الوداعية.. تشافي يستدعي 21 لاعبًا

موسم لا ينسى.. باير ليفركوزن يحتفل بين جماهيره بالثنائية المحلية
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل| الكنيست يصدق على مشروع قانون لقطع العلاقات مع الأونروا وإعلانها "منظمة إرهابية"

"الأحمر بطلا للمرة 12".. مشاهدة ملخص مباراة الأهلي والترجي يوم السبت 25-5-2024 في نهائي أفريقيا

شاهد الملخص فيديو.. نسر الأهلي يُحلق فى سماء أفريقيا ويحصد النجمة الأفريقية 12 على حساب الترجي

ملخص أهداف ونتيجة مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024 (فيديو)

شاهد ملخص فوز الأهلي على الترجي وتتويجه بدوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 (فيديو)

ملخص ونتيجة مباراة الأهلي ضد الترجي.. شاهد ما حدث في ستاد القاهرة فيديو

شاهد فيديو أهداف مباراة الأهلي × الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024

"الضربة القاضية".. الأهلي يدمر الترجي في إياب نهائي أفريقيا.. شاهد ماذا حدث بالفيديو؟