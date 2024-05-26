مبابي: ما ينتظرني سيكون رائعًا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أقر مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، الذي شارك في نهائي كأس فرنسا السبت، وهي آخر مباراة له مع الفريق الفرنسي، بأنه يشعر "بألم" في قلبه، موضحًا أنه لن يجد نفس المشاعر في نادٍ آخر، ولكن ما ينتظره سيكون أيضًا رائعًا.

مبابي: ما ينتظرني سيكون رائعًا

وقال اللاعب، الذي سيغادر باريس سان جيرمان كأفضل هداف في التاريخ: "ما حظيت به هنا لن أجده في أي مكان آخر، ولكنني سأحظى بأشياء أخرى، وأعلم أنها ستكون أيضًا رائعة".

وأعرب مبابي عن سعادته بمعرفة أن "عقلية" المشجعين قد تغيرت، وأن "المزيد والمزيد من الشباب يرغبون في اللعب لباريس سان جيرمان".

وتابع "أتمنى أن يستمروا في مشاهدة باريس سان جيرمان.. لقد حاولت تغيير عقليتهم قليلًا، لجعلهم يرغبون في اللعب لباريس سان جيرمان والنجاح هنا. لقد أردنا دائمًا إلهام الشباب".

وأضاف المهاجم أنه "بعد سنوات عديدة هنا أشعر بألم في قلبي لمعرفتي أنها ستكون مباراته الأخيرة".

وفي الوقت نفسه، أعرب عن سعادته بالفوز بكأس فرنسا أمام ليون، وهو اللقب الذي لم يفز به الفريق منذ ثلاث سنوات، والذي قال إنه عزيز للغاية.

 

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