أكد المدير الفني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا أن فريقه سيستخلص العبر والدروس من هزيمته أمام مانشستر يونايتد 1-2 أمس السبت في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، لكنه لن يتوقف كثيرًا عند هذه الهزيمة وسيتطلع للتحديات المقبلة التي تنتظره.

جوارديولا: الهزيمة أمام يونايتد موجعة

وبعد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي وتحقيقه لكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، لا يزال هناك الكثير مما يمكن النظر إليه بفخر من هذا الموسم، حسب غوارديولا.



وقال بيب غوارديولا في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: "لقد تحدثنا ونحن الآن حزينون، ولكن نحتفل بالإنجاز الرائع الذي حققناه وسنعود".

وأضاف: "في كرة القدم وفي الحياة تفوز وتخسر، ولكن كما فعلنا في الشوط الثاني، لم نستسلم أبدًا".

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن غوارديولا قوله "الشعور بالطبع عندما تخسر في مباراة نهائية يكون مخيبًا للآمال، ولكن احتفلنا هذا الأسبوع بفرحة الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأشار "حققنا 91 نقطة لأننا فزنا بالكثير من المباريات، وبشكل عام كان الأمر جيدًا جدًا.. يجب أن تكون فخورًا للغاية وتحتفل بما أنجزناه".

واعترف المدرب الإسباني بأن فريقه لم يصل إلى مستواه المعتاد، "ولكن في يوم آخر ربما كنا قد فعلنا ما يكفي لفرض وقت إضافي".

وأوضح "تخطط للمباراة بناء على الفريق المنافس، ولكن لم ينجح الأمر".

وختم غوارديولا حديثه قائلًا: "كنا نتحكم باللعب وعادة ما نصنع الفرص، ولكن في الشوط الثاني لم نكن قادرين على فعل ذلك".

