مبابي: سأعلن عن فريقي الجديد في "الوقت المناسب"

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد كيليان مبابي هداف منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان، أنه سيرحل عن ملعب حديقة الأمراء برأس مرفوع، لكن المدرب الإسباني لويس إنريكي يجد صعوبة شديدة في إمكانية العثور على البديل المناسب لهدافه الدولي.

مبابي: سأعلن عن فريقي الجديد في "الوقت المناسب"

وأعلن مبابي هذا الشهر أنه سيرحل عن سان جيرمان بعد سبعة مواسم أصبح خلالها الهداف التاريخي للفريق برصيد 256 هدفا.

وخاض مبابي أخر مباراة له بقميص سان جيرمان، مساء السبت، خلال الفوز على أولمبيك ليون 2-1 والتتويج بلقب كأس فرنسا للمرة الـ14.

وقال مبابي في تصريحات صحفية: كان الأمر صعبا وممتعا، لإنه نهائي، وفي النهاية فزنا، أنا مفعم بالفرحة.

وأضاف: كلها ذكريات جيدة، العديد من السنوات مع باريس سان جيرمان، وبالطبع في الدوري، نرحل برؤوس مرفوعة، خاصة بعد التتويج وسنحتفظ فقط بالإيجابيات.

وأثيرت تكهنات واسعة حول قرب انتقال مبابي لنادي ريال مدريد الإسباني لكن اللاعب البالغ من العمر (25 عاما) لم يكشف عن هوية وجهته المقبلة بعد، ولدى سؤاله عن السبب، أجاب: أعتقد أنني أردت إنهاء مسيرتي بشكل جيد مع فريق، هناك لقب، أعتقد أن هناك وقت مناسب لكل شيء.

وختم بالقول: سأعلن عن فريقي الجديد في الوقت المناسب، أعتقد أنها مسألة أيام لذا لا يوجد مشكلة.

من جانبه، اعترف إنريكي بأنه يواجه صعوبات جمة في إيجاد البديل المناسب لمبابي، مؤكدا أنه سيركز على وحدة الفريق ككل وليس على لاعب بعينه.

وأشار: كنت محظوظا بتدريب مبابي هذا الموسم، كان موسما صعبا بالنسبة له بعد سبعة أعوام مع الفريق، وكل ما حققه، الوداع صعب.

وأكد: لا يوجد بديل لمبابي، لا يمكننا تعويضه، سنفعل ذلك من خلال الفريق، وخمسة أو ستة تعاقدات جديد، يمكننا أن نفعل ذلك.

 

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