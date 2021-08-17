نتيجة الثانوية العامة 2121 بمحافظة البحر الأحمر (الاسم - رقم الجلوس)

وصل منذ قليل، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مقر الوزارة، وذلك لبدء مؤتمرًا صحفيًا للإعلان نتيجة الثانوية العامة 2121 لمحافظة البحر الأحمر، وجميع المحافظات الأخرى.



وينشر الفجر نتيجة الثانوية العامة على موقعها الرسمي فور اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، علمًا بان عدد الطلاب بلغ ٦٤٩٣٨٧ طالبا وطالبة، منهم ٢٩٢٨٥٢ طالبا وطالبة في الشعبة العلمي علوم و١٠٠١٦٩ طالبا وطالبة في شعبة علمى رياضيات و٢٥٦٣٦٦ طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية.



وأوضح نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة إن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة بلغ 2189، منهم 1794 لجنة إلكترونية و395 لجنة ورقية.



لمعرفة النتيجة من الرابط التالي: https:bit.ly3xO1AJn

