وزير التعليم العالي يزف بشري سارة لـ طلاب الثانوية العامة حول التنسيق

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم والعالي والبحث العلمي إن تنسيق المرحلة الأولى 88.4% كحد أدنى علمي علوم، مشيرا إلى أن تنسيق المرحلة الأولى 80% كحد أدنى علمي رياضة بينما تنسيق المرحلة الأولى للشعبة الأدبية 65% كحد أدنى.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أن العالم يتجه نحو علوم البيانات وتكنولوجيا المتخصصة، موضحا أن الدول الأوروبية تبحث عن تخصصات الذكاء الاصطناعي والنانو تكنولوجي ومجالات أخرى.



وأشار وزير التعليم والعالي والبحث العلمي إلى أن كليات القمة ستبقى كما هي والإقبال عليها كما هو، مناشدا أولياء الأمور بالبحث عن الكليات التي ستوفر فرص عمل حقيقية لأبنائهم.



ونوه بأنه تم إعداد دراسة عن احتياجات أسواق العمل في مصر والدول العربية، متابعا: "لدينا برامج حديثة تدرس في جامعتنا، وتجهيزات على أعلى مستوى داخل الجامعات.



وأكمل وزير التعليم والعالي والبحث العلمي: نسعي لتحقيق تعليم جيد للطلاب المتميزين والمتوسطين"، متوقعا انخفاض قبول الطلاب بالكليات بنسب تصل من 7% إلى 10 % عن العام الماضي.



واستطرد قائلًا: سنرى كليات في القطاع الطبي الحاصلين على أكثر من 80%"، ونعود إلى نظام الامتحانات الذي يقيم الطلاب على كافة المستويات"، منوها بأن الطلاب الحاصلون على درجات عالية جدا في الثانوية العامة كانوا لا يوفقون في الجامعات، معربا عن أمله أن التخصصات الجديدة يصبح عليها إقبال كثيف.

