Advertisements

وزير التعليم العالي يزف بشري سارة لـ طلاب الثانوية العامة حول التنسيق

الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 08:57 م
بوابة الفجر
Advertisements
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم والعالي والبحث العلمي إن تنسيق المرحلة الأولى 88.4% كحد أدنى علمي علوم، مشيرا إلى أن تنسيق المرحلة الأولى 80% كحد أدنى علمي رياضة بينما تنسيق المرحلة الأولى للشعبة الأدبية 65% كحد أدنى.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أن العالم يتجه نحو علوم البيانات وتكنولوجيا المتخصصة، موضحا أن الدول الأوروبية تبحث عن تخصصات الذكاء الاصطناعي والنانو تكنولوجي ومجالات أخرى.

وأشار وزير التعليم والعالي والبحث العلمي إلى أن كليات القمة ستبقى كما هي والإقبال عليها كما هو، مناشدا أولياء الأمور بالبحث عن الكليات التي ستوفر فرص عمل حقيقية لأبنائهم.

ونوه بأنه تم إعداد دراسة عن احتياجات أسواق العمل في مصر والدول العربية، متابعا: "لدينا برامج حديثة تدرس في جامعتنا، وتجهيزات على أعلى مستوى داخل الجامعات.

وأكمل وزير التعليم والعالي والبحث العلمي: نسعي لتحقيق تعليم جيد للطلاب المتميزين والمتوسطين"، متوقعا انخفاض قبول الطلاب بالكليات بنسب تصل من 7% إلى 10 % عن العام الماضي.

واستطرد قائلًا: سنرى كليات في القطاع الطبي الحاصلين على أكثر من 80%"، ونعود إلى نظام الامتحانات الذي يقيم الطلاب على كافة المستويات"، منوها بأن الطلاب الحاصلون على درجات عالية جدا في الثانوية العامة كانوا لا يوفقون في الجامعات، معربا عن أمله أن التخصصات الجديدة يصبح عليها إقبال كثيف.

الكلمات المفتاحية

نتيجه الثانويه طلاب الثانويه العامه تنسيق الثانويه العامه امتحانات الثانويه العامة

أخبار تهمك

صفقة القرن.. لابورتا يُحدد بديل ميسي في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نتيجة الثانوية العامة 2021 على الفجر خلال دقائق بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ ساعة و نصف

تغييرات بالجملة.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك الرسمي أمام دجلة

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة خصم 3 نقاط من الزمالك

منذ ساعتين و 48 دقيقة

صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - نتائج قرعة كأس أمم إفريقيا 2022 تبدأ الآن (تعرف على مجموعة مصر)

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. موعد إعلان الأهلي عن صفقاته الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

3 صفقات نارية.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن ميركاتو الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. النصر السعودي يحسم صفقة الشناوي برقم خرافي والإعلان في هذا التوقيت

منذ يوم

نتيجة الثانوية العامة 2021 الآن عبر موقع الفجر

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يقرر الإطاحة بـ 6 لاعبين خارج القلعة الحمراء

منذ أقل من ساعتين

"الفجر" يعلن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس الآن.. اعرف نتيجتك

منذ حوالي 6 ساعات

مكالمة هاتفية تحسم صفقة القرن لصالح ريال مدريد

منذ نصف ساعة

برشلونة يُخطط لضم الصفقة المدمرة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عبد الحميد بسيوني يعلن تشكيل طلائع الجيش أمام الأهلي

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

عاجل .. تنسيق الثانوية العامة 2018 والجامعات الخاصة .. وزارة التربية والتعليم .. اليوم السابع .. مصراوي .. الدستور

الان .. تنسيق الثانوية العامة 2018 المرحلة الأولي للجامعات | مصراوي| اليوم السابع | بوابة الحكومة المصرية | الوطن

عاجل .. اعلان تنسيق الثانوية العامة 2018 الأن للجامعات والمعاهد .. اليوم السابع .. بوابة الحكومة المصرية .. مصراوي

الآن تنسيق الثانوية العامة 2018 والجامعات الخاصة .. وزارة التربية والتعليم .. اليوم السابع .. مصراوي .. الدستور

عاجل .. اخر كلام تنسيق الثانوية العامة 2018 المرحلة الأولي جامعات المصرية .. تعرف علي كليتك | اليوم السابع | مصراوي

عاجل | الآن تنسيق الثانوية العامة 2018 والجامعات الخاصة | وزارة التربية والتعليم | اليوم السابع | مصراوي | الدستور

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:27 م

نتيجة الثانوية العامة 2021 الآن عبر موقع الفجر

مكالمة هاتفية تحسم صفقة القرن لصالح ريال مدريد

08:45 م

تغييرات بالجملة.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك الرسمي أمام دجلة

07:49 م

عاجل.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة خصم 3 نقاط من الزمالك

06:29 م

عاجل - نتائج قرعة كأس أمم إفريقيا 2022 تبدأ الآن (تعرف على مجموعة مصر)

08:04 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان