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التعليم: موقع تلقى بيانات كادر المعلم متاح للتسجيل حتى 30 سبتمبر المقبل

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 05:44 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأربعاء، عن استمرار موقع تلقى بيانات كادر المعلم، للمعلمين للتسجيل حتى 30 سبتمبر المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الموقع متاح للمعلمين المرشحين للترقي، وأيضا مسئولي الحكومة الإلكترونية واللجان داخل الإدارات لمراجعة وتقييم ملفات المعلمين.

كما طالبت الوزارة من المديريات والإدارات بضرورة تعميم منشور إلى المدارس لإعلام المعلمين ومسئولى الإحصاء والحكومة الإلكترونية والتنبيه على المعلمين المرشحين للترقى بضرورة استيفاء البيانات والتسجيل.

وفي سياق أخر، أعلنت الوزارة عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021 2022، لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

ويبدأ العام الدراسى يوم السبت 9 أكتوبر المقبل، وينتهى يوم الخميس 16 يونيو 2022، ويستمر لمدة 34 أسبوعا، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 93 يوما للفصل الدراسى الأول، و97 يوما للفصل الدراسى الثاني، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية 190 يومًا بما يعادل 32 أسبوعًا.

تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.

وتبدأ إجازة نصف العام من السبت 5 فبراير 2022، وتستمر حتى الخميس17 من نفس الشهر، أي لمدة أسبوعين، ليبدأ بعدها الفصل الدراسي الثانى، يوم السبت 19 فبراير 2022، ويستمر حتى الخميس 9 يونيو 2022.

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