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ننشر الشروط والإجراءات الجديدة لاستخراج رخصة قيادة الموتوسيكل والاوراق المطلوبة

السبت 28/أغسطس/2021 - 09:28 ص
استخراج رخصة قيادة الموتوسيكل
استخراج رخصة قيادة الموتوسيكل
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يرغب الكثيرون إلى امتلاك دراجة بخارية "موتوسيكل" للتخلص من الزحام والتكدسات المرورية، وهناك بعض الضوابط والشروط من أجل قيادة الدراجات النارية (الموتوسيكل).

ونصت عليه مادة (166) تسري على الدراجات النارية أحكام المواد 133، 134، 135، 136، 137، 138، 140، 141، 145، 150، 154، 151 من هذه اللائحة.

ضوابط قيادة الموتوسيكل

نصت المادة 167 على ضرورة أن تزود الدرجات النارية أو البخارية برافعة لحفظ توازنها أثناء الوقوف.

ونصت مادة 168 على: "لا يسمح للدراجات البخارية بركوب شخص غير القائد إلا إذا كان له مقعد مصمم أصلا يسمح بركوبه، وأن تكون الدراجة مزودة من كل ناحية بدواسة مخصصة للراكب".

مادة (169): "إذا كانت الموتوسيكل مزودة بصندوق لركوب الأشخاص وجب أن يكون محكم التثبيت بقاعدة الدراجة".

شروط استخراج رخصة قيادة الموتوسيكل من المرور

- ألا يقل سن طالب الترخيص عن 18 سنة.

- يجب توافر شروط اللياقة الصحية لقيادة الدراجة النارية (البنية والنظر والخلو من العاهات).

- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية.

- دفع رسم الاختبار.

- اجتياز الاختبار الفني للقيادة وفي قواعد المرور وآدابه.

- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تعاطي واتجار مخدرات.

الاوراق المطلوبة لاستخراج رخصة الموتوسيكل

- نموذج فحص "ليتمكن ضابط المرور من فحص "الموتوسيكل" بهذا النموذج للحصول على ترخيصها".

- الاستعلام الأمني.

- دفع الضريبة.

- بوليصة تأمين.

- عدد 2 صورة بطاقة شخصية.

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