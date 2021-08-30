Advertisements

"فاكسيرا": نسعى للوصول لمرحلة الإكتفاء الذاتي من لقاحات كورونا (فيديو)

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 06:02 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قالت الدكتورة هبه والي، رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، إن المصنع لن ينتج لقاحات كورونا فقط، وإنما يستهدف تصنيع اللقاحات الأخرى الخاصة ببرنامج التطعيمات الإجباري، وتوزيعها بالمجان على الأطفال.

وأضافت "هبه والي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أحداث اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن هناك توجه للدولة المصرية لتنويع مصادر لقاحات كورونا، وتستهدف الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي من لقاحات كورونا، ثم التصدير للخارج وتصبح مصر مركز إقليمي لتصنيع لقاح كورونا بالقارة الإفريقية.

وتابع رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، أنه تم البدء في انتاج لقاح كورونا بمصنع العجوزة بطاقة انتاجية 630 ألف جرعة يوميًا، ومصنع 6 أكتوبر يستهدف 6 أضعاف الطاقة الانتاجية لمصنع العجوزة، موضحة أن هناك توجيهات من الرئيس لتطعيم جميع الطلاب والأساتذة وأساتذة الجامعات، ونسوف نشهد زيادة كبيرة في الجرعات المتاحة، منوهًا بأنه قريبًا سيتم الانتهاء من 15 مليون جرعة من لقاح كورونا.

الكلمات المفتاحية

لقاحات كورونا فيروس كورونا فاكسيرا حالات كورونا اخبار مصر

أخبار تهمك

مفاجأة في عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مجلس الجامعات الخاصة والأهلية يعلن الحدود الدنيا للقبول

منذ 8 دقائق

أنشيلوتي يتلقى أخبارا سارة في ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقة الموسم لمدة 3 سنوات

منذ ساعتين و 29 دقيقة

تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ أقل من ساعة

إدارة الأهلي توجه ضربة قاتلة لـ"كهربا"

منذ حوالي 3 ساعات

سكاي سبورتس: مبابي يوجه ضربة مميتة إلى باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بشرى سارة لأسر العاملين المصريين المتوفين بكورونا في السعودية

منذ حوالي 4 ساعات

سنحرقهم في الجحيم.. اتصال هاتفي يُنهي صفقة «Black Hawk» لصالح ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

توضيح عاجل من إتحاد الكرة حول عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الزمالك يصدم بيراميدز

منذ ساعتين و 21 دقيقة

نيمار يُفاجىء برشلونة بهذا القرار

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. أون تايم سبورتس تزف بشرى سارة لجماهير الكرة المصرية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - أول تعليق من صفقة الزمالك الجديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

بأوامر موسيماني.. الأهلي يقترب من حسم صفقة هجومية نارية

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. إنتاج أول 2 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" بنهاية شهر يونيو المقبل

الصحة: بدء تصنيع 40 مليون جرعة من لقاح سينوفاك

رئيس شركة فاكسيرا: الانتهاء من جميع مراحل تصنيع وتقييم لقاح سينوفاك خلال 3 أشهر

رئيس فاكسيرا: بداية خروج جرعات لقاحات كورونا صنع في مصر في يوليو المقبل

الصحة العالمية توافق على الاستخدام الطارئ للقاح "سينوفاك" الصينى

رئيس الوزراء يصل مصنع فاكسيرا لمتابعة إنتاج لقاح كورونا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:58 م

سنحرقهم في الجحيم.. اتصال هاتفي يُنهي صفقة «Black Hawk» لصالح ريال مدريد

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقة الموسم لمدة 3 سنوات

04:24 م

نيمار يُفاجىء برشلونة بهذا القرار

05:30 م

عاجل - أول تعليق من صفقة الزمالك الجديدة

05:01 م

سكاي سبورتس: مبابي يوجه ضربة مميتة إلى باريس سان جيرمان

04:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements