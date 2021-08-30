"فاكسيرا": نسعى للوصول لمرحلة الإكتفاء الذاتي من لقاحات كورونا (فيديو)

قالت الدكتورة هبه والي، رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، إن المصنع لن ينتج لقاحات كورونا فقط، وإنما يستهدف تصنيع اللقاحات الأخرى الخاصة ببرنامج التطعيمات الإجباري، وتوزيعها بالمجان على الأطفال.



وأضافت "هبه والي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أحداث اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن هناك توجه للدولة المصرية لتنويع مصادر لقاحات كورونا، وتستهدف الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي من لقاحات كورونا، ثم التصدير للخارج وتصبح مصر مركز إقليمي لتصنيع لقاح كورونا بالقارة الإفريقية.



وتابع رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، أنه تم البدء في انتاج لقاح كورونا بمصنع العجوزة بطاقة انتاجية 630 ألف جرعة يوميًا، ومصنع 6 أكتوبر يستهدف 6 أضعاف الطاقة الانتاجية لمصنع العجوزة، موضحة أن هناك توجيهات من الرئيس لتطعيم جميع الطلاب والأساتذة وأساتذة الجامعات، ونسوف نشهد زيادة كبيرة في الجرعات المتاحة، منوهًا بأنه قريبًا سيتم الانتهاء من 15 مليون جرعة من لقاح كورونا.

