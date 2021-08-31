انتحار طفل شنقا بقرية ترسا في الفيوم



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة سنهور برئاسة المقدم محمد عشري رئيس مباحث المركز وتبين من المعاينة الأولية وفاة الطفل محمد نادي ويبلغ من العمر 12عاما منتحرا فوق سطح المنزل متشعلق من رقبته بحبل مربوط في إحدى الألواح.



وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة بفحص الجثه عن طريق الطب الشرعي لفحص الجثة وعمل تقرير تفصيلي عن سبب الوفاة.



أقدم طفل على الانتحار شنقًا يبلغ من العمر 12عاما ومقيم بقرية ترسا التابعة لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم.تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز شرطة سنهور بورود إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث حالة وفاة طفل نتيجة إنتحار فوق سطح منزله.