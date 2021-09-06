تعرف على آلية توزيع مساعدات صندوق "تحيا مصر" بالبحر الأحمر والفيوم (فيديو)

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة استقبلت اليوم قافلة المساعدات الإنسانية ضمن مبادرة قوافل الخير المقدمة من صندوق تحيا مصر، موضحا أن الجزء الأكبر من المساعدات سيكون من نصيب أبناء من المحافظة من الجنوب وصولا لمرسى علم وحلايب وشلاتين.









الفيوم



وأشار "حنفي"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أنهم يستعدون لاستقبال قوافل أخرى، موضحا أن المساعدات عبارة كراتين مواد غذائية، وأجهزة طبية.في سياق متصل قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة تستقبل اليوم قافلة المساعدات المقدمة من صندوق تحيا مصر في إطار مبادرة قوافل أبواب الخير.وأشار "الأنصاري"، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أنه سيتم توزيع أكثر من 40 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية من خلال جمعيات المجتمع المدني التي تعمل في الفيوم، مثمنا ترابط منطمات المجتمع المدني وسعيها لخدمة المواطن.وأوضح أنه سيتم تجهيز 10 عرائس تجهيز كامل ضمن المبادرة، وكما سيتم توفير 30 كرسي غسيل كلوي وهو ما يحقق الراحة للمرضى، فضلا عن تقديم 5 أجهزة تنفس صناعي لمستشفى الفيومللتأمين الصحي وهى مستشفى العزل الرئيسية بالمحافظة.