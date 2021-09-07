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مستشار وزير المالية: مصر كلها تُقدم إقراراتها الضريبية إلكترونيا (فيديو)

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 07:57 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشف رامي محمد يوسف، مستشار وزير المالية للتطوير الضريبي، عن مميزات ميكنة قطاع الضرائب والذي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم على ضرورة ميكنة جميع القطاع الضريبي بحلول مارس 2022.

وقال "يوسف" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إن الميكنة بدأت بالفعل بشكل جزئي منذ عام 2018، وفي يناير 2021 تم تطويرها على أحدث النظم فيما يتعلق بميكنة الإقرار الضريبي.

وأضاف "مصر كلها تقدم إقراراتها الكترونيًا، وهذا يضيف قيمة مضافة ويوفر في الوقت ويعمل على دقة البيانات وتقديم تسهيلات على المواطنين الذين يمكنهم تقديم إقراراتهم الضريبية في أي وقت".

وأشار إلى أن تقديم الإقرارات الضريبية الكترونيًا به دقة ولا يوجد به أي مجال للخطأ البشري أو الفساد، موضحًا أنه بحلول مارس 2022 سيتم ميكنة باقي الوظائف الخاصة بقطاع الضرائب.

وأوضح أن هذه الوظائف تتمثل في التسجيل والفحص ورد الضريبية وكل الإجراءات الباقية المتعلقة بالقطاع الضريبي، مع إمكانية تأسيس شركة أون لاين وهو ما يوفر في الوقت ويساعد على إحكام الرقابة.


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مصر المالية

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