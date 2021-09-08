أستاذ هندسة البترول: خط الغاز العربي سيكون جاهز للضخ بقوة خلال أسابيع

قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن خط الغاز العربي هو أحد البنية التحتية القوية لدى الدولة المصرية، قائلًا: "بدأنا هذا الخط منذ دراسته عام 1998 وتم البدء في إقامته عام 2000 بـ 5 نقاط توصيل، تم تسميتها سميت بخط الغاز العربي 1، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لديها مجمعين للغاز الطبيعي، الأول مجمع الغاز في الصحراء الغربية ولدينا مجمع الغاز في منطقة شرق بورسعيد.



وأضاف "القليوبي" في حواره عبر "سكايب" لبرنامج "رأي عام" والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد على فضائية "TeN" اليوم الأربعاء، أن منطقة شرق بورسعيد تشمل كل الحقول المتوسط، ومجمع الصحراء الغربية يشمل كل الغاز الذي ننتجه في الصحراء الغربية، موضحًا أن هاتين النقطتين هم نقطتين الالتقاء من خلال الشبكة القومية الوطنية جاسكو، والتي تجمع الأشخاص من منطقة شمال شرق بورسعيد إلى أول نقطة وهي منطقة العريش، وهو خط ممتد منذ 167 كيلو كة قومية للشركة الوطنية جاسكو تجمع الغاز



إلى نقطة منطقة العريش وهو خط ممتد لـ 167 كيلو، ومن هذه النقطة يبدأ السير من منطقة شمال سيناء باتجاه خليج العقبة وعندها هي نقطة الالتقاء عند المنطقة اليابسة بطول 250 ميلو متر وقطر 36 بوصة، موضحًا أن هذا الخط يمر من تحت خليج العقبة بطول 15 كيلو وتبدأ أول نقطة داخل الحدود الأردنية وهو تغذية محطة كهرباء العقبة.



وتابع، أنه لهذه النقطة يمتد الخط العربي الثاني لأول ثلاث نقاط لنا، النقطة الأولى هي نقطة العقبة ومنها بطول 250 متر إلى نقطة البيضاء ثم منطقة الرحاب، وهي قريبة من الحكومة السريعة بنحو 24 كيلو، موضحًا أن منتصف الحر بائي رقم 2.



وأكد، أن النقطة يمتد الخط العربي إلى الثاني إلى 3 نقاط له في الأردن الأولى العقبة بطول 250 كيلو متر ثم البيضاء ثم الرحاب القريبة من سوريا بنحو 24 كيلو، موضحًا أن الخط العربي يمتد من أول نقطة حدودية لدى سوريا من دير علي والمسافة بينها وبين اول نقطة حدودية في الأردن 90 كيلو، ومنها 319 كيلو إلى ثاني نقطة وهي نقطة الانتقاء عند دمشق، ومنها إلى النقطة الثالثة لمنطقة محطة الريان بطول يصل لـ 90 كيلو ثم الانتقال لحمص وهي اخر الحدود.



وأشار، إلى أنه يبدأ الخط في اتجاهين الأول لشمال لبنان إلى منطقة طرابلس بطول 65 متر، كما أن امتداد الخط العربي الذي تم إنشاؤه في 2004 بالدعم المصري والتكنولوجيا والشركات المصرية في هذه المنطقة وتم الانتهاء من هذا الخط في 2019 وتم اختباره وأصبح قابل للمواصفات والضخ وتوقف في هذه الفترة بأنه ليست لدينا امكانيات من الغاز بسبب زيادة قدراتنا من الاستهلاك وبدأن عملية أحنا كدولة بنعملها للتركيز على استخدام الغاز الطبيعي في صناعة الكهرباء، وبالتالي كان ليس لدينا فائض لضخمه داخل هذا الخط وتوقف منذ عام 2009 وحتى هذه اللحظة.



وأكد: "خط الغاز المصري يحتاج لصيانة كاملة وإعادة تركيب صمامات ومحطات انضغاطية وجزء من الخط يتم الإحلال والتجديد فيه، وتعود إليه الاختبارات الفنية أخرى، وسيكون جاهز خلال أسابيع قليلة للضخ وبقوة من خلال خط الـ 12 بوصة والذي يصل إلى لبنان، وسيكون على نفس النمط القديم وهناك دعم للدخول لبيروت".

