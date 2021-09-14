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بكلمات قوية.. كلوب يعلق على مواجهة ميلان المرتقبة

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 06:55 م
يورجن كلوب
يورجن كلوب

حث مدرب ليفربول يورجن كلوب، فريقه اليوم الثلاثاء، على اللعب بكل قوة في مستهل مشواره بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ميلان، بعد أن أوقعته القرعة في مجموعة صعبة تضم أيضاً أتلتيكو مدريد وبورتو ولن يكون هناك أي مجال للخطأ.

تصريحات كلوب قبل مباراة ليفربول وميلان

وتقابل ليفربول وميلان مرتين في النهائي في 2005 و2007 وفاز كل فريق وقتها بلقب، وقال كلوب إن المباراة ضمن المجموعة الثانية في ملعب أنفيلد ستكون واحدة من أكثر المواجهات التي سيتابعها عشاق كرة القدم في مستهل البطولة.

وقال كلوب للصحافيين: "إنها مجموعة صعبة. أتلتيكو مدريد كلنا نعرف قدره، بورتو يفوز باللقب في البرتغال كثيراً، ميلان أحد أكبر الفرق في أوروبا، سنخوض بطولة مثيرة".

وتابع: "حين شاهدنا القرعة، لا أعتقد أن أي طرف قال يا إلهي، يا لها من مجموعة رائعة.. الأمر كله يتعلق بالحصول على نقاط كافية لعبور المجموعة ومن الأفضل ألا نهدر الوقت اعتباراً من الغد".

وستكون هذه أول مرة يمتلئ فيها ملعب أنفيلد بالجماهير في مباراة بدوري الأبطال منذ ظهور جائحة كوفيد-19.

وقال كلوب: "مر وقت طويل منذ خوض مباراة في دوري الأبطال على ملعبنا، تحدثنا كثيراً عن المواجهات الأوروبية الرائعة في أنفيلد ولا أطيق الانتظار للاستمتاع بهذه الأجواء مجدداً".

وعدل ليفربول تأخره 0-3 في النهائي في 2005 ليفوز بالمباراة بركلات الترجيح، فيما أصبح يعرف باسم "معجزة اسطنبول" وقال كلوب إنه كاد يغلق التلفزيون حين تقدم ميلان 3-0 قبل الاستراحة.

وقال كلوب مازحاً: "بصراحة لم تكن لدي رغبة في مشاهدة الشوط الثاني، اعتقد الجميع باستثناء لاعبي ليفربول أن المباراة انتهت بالفعل".

وتابع: "لكنها أصبحت من أكبر الانتفاضات في تاريخ كرة القدم وأنا سعيد لأني لم أغلق التلفزيون وقتها وشاهدت المباراة حتى النهاية".

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