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12 قرارا جديدا من رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 02:01 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
مارينا بشارة
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، عدة قرارات مهمة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارت رئيس الوزراء:

١- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة، الذي يشرف برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة والهيئات، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

٢- كما وافق مجلس الوزراء على تصرف وزارة النقل بالبيع في قطعة أرض آلت إليها عن طريق مزاد، بمساحة 2100 م2، بمنطقة سموحة بسيدى جابر، بمحافظة الإسكندرية لصالح جامعة فاروس، وذلك في ضوء ما تقتضيه المصلحة الاقتصادية المتمثلة في استغلال العائد من البيع في تمويل بعض المشروعات التابعة لوزارة النقل بحسب أولوياتها.

٣- وافق أيضا مجلس الوزراء على مقترح التعويض المستحق والواجب صرفه مرة واحدة للمصاب بعجز جزئي أو كلي، أو لأسرة المتوفى، نتيجة مزاولة المهنة، وفقًا لضوابط الصرف المقررة بلائحة النظام الأساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

٤- أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار لائحة النظام الأساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بحيث يتضمن الضوابط والاجراءات المتعلقة بنظام العضوية وصرف التعويضات المستحقة للأعضاء والمزايا وأوجه الرعاية الإجتماعية التي يجوز تقديمها للعاملين في المجال الطبي، وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية من خبير اكتواري معتمد.

٥-أعلن أيضا رئيس مجلس الوزراء الموافقة على التعاقد مع شركة مصر للإدارة التعليمية، لإدارة وتشغيل وصيانة ورفع كفاءة 5 مدارس تابعة لوحدة شهادة النيل الدولية، وذلك حرصًا على حسن سير العملية التعليمية بهذه المدارس وتحسين مخرجاتها، وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنفيذ قرار رئيس الوزراء بنقل تبعية وحدة شهادة النيل الدولية وما يتبعها من مدارس، من صندوق تطوير التعليم إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

٦- وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع تطوير وتأهيل وأحياء مناطق القاهرة التاريخية من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، والتي يسري عليها الاستثناء من الاشتراطات البنائية المعمول بها، كما تم بحث عدد من البدائل المتعلقة بالتعامل مع شاغلي الوحدات السكنية وغير السكنية داخل نطاق المشروع، وذلك على النحو الذي يحقق أهداف الدولة من وراء هذا المشروع الحضاري في توطين الحرف اليدوية وإعادة اظهار رونق هذه المناطق الأثرية وقيمتها التاريخية.

٧-وافق مجلس الوزراء على اعتماد توصيات اللجنة الهندسية الوزارية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 8 سبتمبر 2021، بشأن استكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها بعدد من مشروعات بعض الوزارات.

٨-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام على بعض المساحات من الأراضي، وإعادة تخصيصها لصالح هيئة السلع التموينية؛ لاستخدامها في إقامة صوامع غلال، وذلك بمحافظات: الإسكندرية، والفيوم، والبحيرة، وبني سويف، وسيتم التنسيق بين وزارتى التموين والزراعة لسداد القيمة المستحقة.

٩-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019 بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم" الجامعات الكندية في مصر"؛ وذلك لاستضافة فرع لجامعة جزيرة الأمير إدوارد بجمهورية مصر العربية، بحيث " يُضاف إلى المادة السابعة من القرار بند جديد برقم 4 يتضمن برنامج الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية"، كما " يُضاف إلى المادة التاسعة من القرار بند جديد برقم 4 يتضمن ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية".

١٠-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن قيام مؤسسة الجامعات الكندية في مصر باستضافة فرع لجامعة رايرسون بجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف الإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلميّ بمصر، إضافة إلى العمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في دولة كندا، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية بمصر، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين به، على أن يعمل الفرع على توثيق روابط التعاون مع الجامعات المصرية.

١١-وافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقية بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية؛ وذلك لاستضافة مدينة الأقصر الحدث الدولي " يوم المدن العالمي" في أكتوبر المقبل.

١٢-وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ( شركة سايلو فودز) بشأن منظومة التغذية المدرسية، وذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير منظومة التغذية المدرسية وتقديم وجبات للطلاب تتمتع بمكونات توفر المزيد من العناصر الغذائية المتكاملة التي يحتاجها الطلاب على مستوى المراحل التعليمية المختلفة، بدءا من مرحلة رياض الأطفال، ووصولا إلى المرحلة الثانوية العامة طبقا للمناطق المستهدفة.

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