



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 16-9-2021 في الاسواق المحلية في مصر.





أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 16-9-2021 في الأسواق





أسعار الخضروات اليوم الخميس 16-9-2021 في الأسواق





استقرت أسعار الطماطم لتترواح بين 3.5 إلى 6.5 جنيه.

واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 3.5 إلى 6.5 جنيه.

واستقرت أسعار البصل ليتراوح بين 1.75 إلى 3.5 جنيه.

واستقرت أسعار الكوسة لتترواح بين 3 إلى 5 جنيهات.

واستقرت أسعار الفاصولياء لتتراوح من 7 إلى 13 جنيها.

وسجل الباذنجان البلدي ليتراوح من 1.5 إلى 4.5 جنيه.

واستقر سعر الفلفل الرومي ليتراوح من 2 إلى 5 جنيهات.

واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

واستقر الخيار البلدي ليتراوح بين 2.5 إلى 5 جنيهات.

واستقرت الملوخية لتتراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.

وارتفعت البامية جنيها لتترواح بين 5 إلى 9 جنيهات.





‎أسعار الفاكهة اليوم الخميس 16-9-2021 في الأسواق





‎استقر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات.

واستقر الليمون البلدي ليتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر العنب البناتي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

واستقر التفاح المصري ليتراوح من 12 إلى 18 جنيها.

استقر التين البرشومي تراوح بين 7 و13 جنيها.

واستقرت أسعار الجوافة ليتراوح بين 4 إلى 9جنيهات.

واستقر الرمان ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر الكانتلوب ليتراوح من 6 إلى 9 جنيهات.

واستقرت المانجو البلدي لتترواح بين 9 إلى 15 جنيها.







