رسمياً.. الأهلي يضم عنصر جديد للجهاز الفني

نجحت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة، في إنهاء العقود الخاصة بالجنوب أفريقي كايلا سليمون محلل الأداء بالفريق الأول لكرة القدم الجديد.

رسميا.. الأهلي يضم عنصر جديد للجهاز الفني

وكان مواطنه بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، قد اتفق معه خلال فترة إجازته ببلاده البافانا بافانا، على أن ينضّم للجهاز الفني بداية من الموسم المقبل.

وأكد مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن كايلا سليمون أصبح رسميا ضمن الجهاز الفني للمارد الأحمر، ومن المقرر أن يصل القاهرة مع نهاية الأسبوع القادم على أن ينضم مباشرة لمعسكر الفريق بالأسكندرية.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في المباراة المقرر لها 21 سبتمبر الجاري على ملعب برج العرب بالأسكندرية في نهائي السوبر المصري.