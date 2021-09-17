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بهذه الطريقة.. هدى الإتربي تروج لفيلمها الجديد "ماما حامل"

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 07:21 م
ماما حامل
ماما حامل
منار أشرف داود
نشرت الفنانة هدى الإتربي صورة البوستر الرسمي لفيلم "ماما حامل"، ترويجًا للفيلم، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت "هدى" على البوستر الذي شاركته قائله :" فيلم ماما حامل متوفر الآن على شاهد".

فيلم "ماما حامل" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتظهر فيه ليلى علوى بدور سيدة متزوجة من بيومى فؤاد ولديها ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام، ويشارك فى البطولة محمد ثروت نانسى صلاح وهدى المفتى وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين.

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