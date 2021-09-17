Advertisements

فرنسا تستدعي سفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 10:23 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلن وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان، اليوم الجمعة، أن بلاده استدعت سفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور بسبب "الخطورة الاستثنائية" لإعلان الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن ولندن وكانبيرا الذي أفضى إلى الغاء أستراليا عقدا ضخما لشراء غواصات من باريس.

وقال لودريان في بيان: "بناء على طلب رئيس الجمهورية، قررت أن استدعي فورا إلى باريس للتشاور سفيرينا لدى الولايات المتحدة وأستراليا. إن هذا القرار الاستثنائي تبرره الخطورة الاستثنائية لما أعلنته أستراليا والولايات المتحدة في 15 سبتمبر".

وعلي صعيد آخر، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الخميس، أن فرنسا "شريك حيوي" للولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، غداة الإعلان عن تحالف عسكري بين واشنطن ولندن وكانبيرا أثار حفيظة باريس وفقا لـ"فرانس برس".

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي في واشنطن: “لا يوجد انقسام إقليمي بين مصالح شركائنا، الأطلسيين والشركاء في المحيط الهادئ”.

وأضاف: "هذه الشراكة مع أستراليا والمملكة المتحدة تظهر أننا نريد العمل مع شركائنا، بما في ذلك في أوروبا، لضمان أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة".

وتابع بلينكن: "نحيي الدول الأوروبية التي تؤدي دورا مهما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ونريد مواصلة التعاون الوثيق مع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي ومع آخرين في هذا الصدد".

وأكد مسؤول كبير في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس، أمس الخميس، أن فرنسا والولايات المتحدة أجرتا اتصالات رفيعة قبل الإعلان عن التحالف العسكري الجديد بين واشنطن وكانبيرا ولندن والذي يشمل حصول أستراليا على غواصات تعمل بالدفع النووي بتكنولوجيا أمريكية.

وقال المسؤول إن "مسؤولين كباراً في الإدارة الأميركية كانوا على اتصال مع نظرائهم الفرنسيين لمناقشة" الاتفاقية العسكرية الجديدة مع أستراليا "بما في ذلك قبل الإعلان" الذي صدر الأربعاء الماضي.

أخبار تهمك

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يستقر على الجناح الطائر للأهلي في موقعة السوبر

منذ 36 دقيقة

رسمياً.. الأهلي يضم عنصر جديد للجهاز الفني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي ينسحب من صفقة ظاهرة الدوري المصري

منذ ساعتين و 36 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على قائمة صفقات الزمالك الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن صفقة مبابي

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خبر سار لمنتخب مصر بشأن صلاح والنني قبل مواجهتي ليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تطورات مفاوضات الزمالك لحسم كبرى صفقاته

منذ ساعتين و 5 دقيقة

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ يوم

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ حوالي 17 ساعة

والد نجم الزمالك يفجرها ويكشف تفاصيل توقيع نجله لفريق برتغالي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الإعلان الرسمي يقترب بشأن الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يصر على الانتقال لبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:33 م

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

موسيماني يستقر على الجناح الطائر للأهلي في موقعة السوبر

10:29 م

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

06:00 ص

والد نجم الزمالك يفجرها ويكشف تفاصيل توقيع نجله لفريق برتغالي

09:28 م

الأهلي ينسحب من صفقة ظاهرة الدوري المصري

08:29 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements