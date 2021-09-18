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تشكيل تشيلسي المتوقع ضد توتنهام فى الدوري الإنجليزي

السبت 18/سبتمبر/2021 - 12:28 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي


يواجه نادي تشيلسي نظيره نادي توتنهام يوم الاحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي ضد توتنهام

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الأحد الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وجاءت تشكيلة تشيلسي المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: ميندي.
خط الدفاع: روديجير، زوما، رايس، ألونسو.
خط الوسط: كانتي، جورجينهو، ماونت.
خط الهجوم: كاي هافيترز، تيمو فيرنر، لوكاكو.

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