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أول تعليق من ماجدة الرومي عقب تعرضها لإغماء في حفلها الغنائي بالأردن

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 01:57 ص
ماجدة الرومي
ماجدة الرومي
مي مرسي
علقت الفنانة ماجدة الرومي، على تعرضها لحالة إغماء أثناء إحيائها حفلا غنائيا بمهرجان جرش بالأردن، إثر إصابتها بهبوط في ضغط الدم.

وكتبت "الرومي" عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائله: " شكرا جرش شكرا الاردن على كل هالمحبّة".

وآثارت الفنانة ماجدة الرومي قلق جمهورها ومحبيها، عقب تعرضها لحالة إغماء في مهرجان جرش بالأردن، أثناء حفلها الغنائي، وحاول البعض انقاذها، وتركت الحفل ثم عادت مرة أحرى وسط ترحيب كبير من جمهورها بالأردن..

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